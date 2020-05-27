ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Итоги апреля: коронавирус ударил по всем регионам и почти по всем отраслям

27.05.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Валовой региональный продут (ВРП) в январе-апреле сократился во всех регионах, за исключением Минска. В апреле произошло снижение практически всем отраслям, за исключением сельского хозяйства, следует из данных Белстата. В апреле в Витебской и Могилевской областях больше всего просел общепит, в Минской — промышленность, в Брестской и Гродненской — пассажирские перевозки, а в Гомельской — оптовая торговля.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

ВРП Брестской области сократился на 1% до 3,67 млрд рублей, Витебской — на 2,4% до 2,99 млрд рублей, Гомельской — на 3,2%, составив почти 4 млрд рублей, Гродненской — на 0,9% сложившись на уровне 3,15 млрд рублей, Минской — на 3,3% до 6,27 млрд рублей, Могилевской — на 0,7% до 2,67 млрд рублей. В Минске рост составил 0,7%, ВРП города сложился на уровне 11,42 млрд рублей.

Брестская область завершила первые четыре месяца с ростом в сельском хозяйстве на 7,6% и розничного товарооборота на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Остальные отрасли ушли в минус: грузоперевозки на 1,7%, пассажирские перевозки на 7,5%, общепит на 9,6%, оптовая торговля — на 0,3%.

В апреле рост был только в сельском хозяйстве, на 6,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Промышленность снизилась на 7,6%, общепит — на 41,4%, оптовая торговля на 7,4%, а розничная — на 4,8%. Грузоперевозки сократились на 5,7%, пассажирские перевозки — на 20,5%.

Промышленность Витебской области в январе-апреле снизилась на 4,7%, в апреле сокращение составило 6,2% в годовом выражении. Сельское хозяйство по итогам четырех месяцев дало 1,8% прироста, а в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года снижение на 0,4%. Грузоперевозки в апреле снизились на 1,5%, в январе-апреле снижение здесь было на 5,3%. Пассажирские перевозки в первые четыре месяца снизились на 9,5%, в апреле сокращение в годовом выражении было на 24,1%. Товарооборот в общественном питание показал в апреле снижение на 53,2%, и за январь-апрель — 15,3%.

В Могилевской области оптовый и розничный товарооборот в январе-апреле увеличились на 3,1% и 4,2% соответственно. Сельское хозяйство продемонстрировало рост на 3%. В общественном питании произошло сокращение на 8,5%. Пассажироперевозки ощутили сокращение на 9,2%. Промышленность показала снижение на 0,8% в январе-апреле к тому же периоду прошлого года. В апреле она сократилась на 3,2% к апрелю прошлого года. Самое большое падение в апреле показал общепит — минус 38,6% в годовом выражении. Грузоперевозки сократились на 0,7%, пассажирские — на 23,3%. Розничная торговля снизилась на 2,1%, а оптовая выросла на 3%.

Улучшило показатели сельское хозяйство и Гродненской области: на 10,2% по результатам первых четырех месяцев года. Такой же рост в сельском хозяйстве области был в апреле. Промышленность в апреле показала снижение на 6,1% в годовом выражении. За первые четыре месяца сокращение было не столь существенным — 0,7%.

Грузоперевозки в апреле снизились на 13,4% к тому же месяцу прошлого года. С начала года здесь сложился рост на 0,6%. Пассажироперевозки за январь-апрель снизились на 10,1%, в апреле сократились на 24,6% в годовом выражении. Оптовый товарооборот в том же месяце снизился на 23,7%, розничный — на 5,3%, общепит упал на 44% к апрелю прошлого года. В январе-апреле розничный товарооборот увеличился на 3,4%, оптовый сократился на 8,6%. В общепите снижение составило почти 10%.

В сельском хозяйстве Гомельской области в январе-апреле было снижение на 1,8% и практически не изменилось в апреле. Промышленность в апреле сократилась на 4,6% к тому же месяцу прошлого года. За январь-апрель снижение составило 5,8%. В апреле в области положительно сработали грузоперевозки с ростом на 3,9% к апрелю 2019 года. Но за январь-апрель сокращение составило 7,6%. Пассажироперевозки за четыре месяца снизились на 9,6%, в апреле падение было на 23% в годовом выражении. Оптовый и розничный товарооборот в апреле сократились на 39% и 2,8% соответственно в годовом выражении. За четыре месяца оптовый товарооборот снизился на 4,3%, розничный — вырос на 3,5%. Сокращение товарооборота общественного питания в апреле составило 37,3%, за четыре месяца — 8,7%.

Лучше сложились эти месяцы для Минской области. По итогам четырех месяцев сельское хозяйство показало рост на 6%, грузоперевозки и оптовая торговля — на 2,7%, розничная торговля — на 12,6%. Общепит снизился на 8,1%, пассажирские перевозки — на 6,4%, промышленность — на 11,7%.

Но апрель был сложным и для этой удачно расположенной области. Сельское хозяйство в апреле выросло на 3,6% к апрелю 2019 года, рост в розничной торговле был 8,2%. Промышленность продемонстрировала снижение на 15,3%, грузоперевозки — на 11,6%, пассажирские перевозки — на 17,6%, оптовая торговля — на 8,9%, а общепит — на 32,2%.

В Минске по итогам четырех месяцев промышленность продемонстрировала рост на 1,1%, при этом в апреле снижение было на 2,8%. Розничный товарооборот в годовом выражении в апреле снизился на 8,8%, что не перечеркнуло его общий рост за январь-апрель на 4%. В оптовой торговле снижение было на 14,4% как в апреле, так и по итогам четырех месяцев. Пассажироперевозки снизились на 41,9% в апреле и на 12,6% по итогам четырех месяцев. Грузоперевозки в апреле снизились на 6,7%, а за четыре месяца — на 11,6%. Товарооборот общественного питания упал в апреле на 52,3% в годовом выражении, по итогам января-марта снизившись на 12,5%.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика