Итоги апреля: коронавирус ударил по всем регионам и почти по всем отраслям

Источник материала: Tut.by

Валовой региональный продут (ВРП) в январе-апреле сократился во всех регионах, за исключением Минска. В апреле произошло снижение практически всем отраслям, за исключением сельского хозяйства, следует из данных Белстата. В апреле в Витебской и Могилевской областях больше всего просел общепит, в Минской — промышленность, в Брестской и Гродненской — пассажирские перевозки, а в Гомельской — оптовая торговля.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

ВРП Брестской области сократился на 1% до 3,67 млрд рублей, Витебской — на 2,4% до 2,99 млрд рублей, Гомельской — на 3,2%, составив почти 4 млрд рублей, Гродненской — на 0,9% сложившись на уровне 3,15 млрд рублей, Минской — на 3,3% до 6,27 млрд рублей, Могилевской — на 0,7% до 2,67 млрд рублей. В Минске рост составил 0,7%, ВРП города сложился на уровне 11,42 млрд рублей.

Брестская область завершила первые четыре месяца с ростом в сельском хозяйстве на 7,6% и розничного товарооборота на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Остальные отрасли ушли в минус: грузоперевозки на 1,7%, пассажирские перевозки на 7,5%, общепит на 9,6%, оптовая торговля — на 0,3%.

В апреле рост был только в сельском хозяйстве, на 6,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Промышленность снизилась на 7,6%, общепит — на 41,4%, оптовая торговля на 7,4%, а розничная — на 4,8%. Грузоперевозки сократились на 5,7%, пассажирские перевозки — на 20,5%.

Промышленность Витебской области в январе-апреле снизилась на 4,7%, в апреле сокращение составило 6,2% в годовом выражении. Сельское хозяйство по итогам четырех месяцев дало 1,8% прироста, а в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года снижение на 0,4%. Грузоперевозки в апреле снизились на 1,5%, в январе-апреле снижение здесь было на 5,3%. Пассажирские перевозки в первые четыре месяца снизились на 9,5%, в апреле сокращение в годовом выражении было на 24,1%. Товарооборот в общественном питание показал в апреле снижение на 53,2%, и за январь-апрель — 15,3%.

В Могилевской области оптовый и розничный товарооборот в январе-апреле увеличились на 3,1% и 4,2% соответственно. Сельское хозяйство продемонстрировало рост на 3%. В общественном питании произошло сокращение на 8,5%. Пассажироперевозки ощутили сокращение на 9,2%. Промышленность показала снижение на 0,8% в январе-апреле к тому же периоду прошлого года. В апреле она сократилась на 3,2% к апрелю прошлого года. Самое большое падение в апреле показал общепит — минус 38,6% в годовом выражении. Грузоперевозки сократились на 0,7%, пассажирские — на 23,3%. Розничная торговля снизилась на 2,1%, а оптовая выросла на 3%.

Улучшило показатели сельское хозяйство и Гродненской области: на 10,2% по результатам первых четырех месяцев года. Такой же рост в сельском хозяйстве области был в апреле. Промышленность в апреле показала снижение на 6,1% в годовом выражении. За первые четыре месяца сокращение было не столь существенным — 0,7%.

Грузоперевозки в апреле снизились на 13,4% к тому же месяцу прошлого года. С начала года здесь сложился рост на 0,6%. Пассажироперевозки за январь-апрель снизились на 10,1%, в апреле сократились на 24,6% в годовом выражении. Оптовый товарооборот в том же месяце снизился на 23,7%, розничный — на 5,3%, общепит упал на 44% к апрелю прошлого года. В январе-апреле розничный товарооборот увеличился на 3,4%, оптовый сократился на 8,6%. В общепите снижение составило почти 10%.

В сельском хозяйстве Гомельской области в январе-апреле было снижение на 1,8% и практически не изменилось в апреле. Промышленность в апреле сократилась на 4,6% к тому же месяцу прошлого года. За январь-апрель снижение составило 5,8%. В апреле в области положительно сработали грузоперевозки с ростом на 3,9% к апрелю 2019 года. Но за январь-апрель сокращение составило 7,6%. Пассажироперевозки за четыре месяца снизились на 9,6%, в апреле падение было на 23% в годовом выражении. Оптовый и розничный товарооборот в апреле сократились на 39% и 2,8% соответственно в годовом выражении. За четыре месяца оптовый товарооборот снизился на 4,3%, розничный — вырос на 3,5%. Сокращение товарооборота общественного питания в апреле составило 37,3%, за четыре месяца — 8,7%.

Лучше сложились эти месяцы для Минской области. По итогам четырех месяцев сельское хозяйство показало рост на 6%, грузоперевозки и оптовая торговля — на 2,7%, розничная торговля — на 12,6%. Общепит снизился на 8,1%, пассажирские перевозки — на 6,4%, промышленность — на 11,7%.

Но апрель был сложным и для этой удачно расположенной области. Сельское хозяйство в апреле выросло на 3,6% к апрелю 2019 года, рост в розничной торговле был 8,2%. Промышленность продемонстрировала снижение на 15,3%, грузоперевозки — на 11,6%, пассажирские перевозки — на 17,6%, оптовая торговля — на 8,9%, а общепит — на 32,2%.

В Минске по итогам четырех месяцев промышленность продемонстрировала рост на 1,1%, при этом в апреле снижение было на 2,8%. Розничный товарооборот в годовом выражении в апреле снизился на 8,8%, что не перечеркнуло его общий рост за январь-апрель на 4%. В оптовой торговле снижение было на 14,4% как в апреле, так и по итогам четырех месяцев. Пассажироперевозки снизились на 41,9% в апреле и на 12,6% по итогам четырех месяцев. Грузоперевозки в апреле снизились на 6,7%, а за четыре месяца — на 11,6%. Товарооборот общественного питания упал в апреле на 52,3% в годовом выражении, по итогам января-марта снизившись на 12,5%.