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Завод по выпуску пеллет открылся в Пружанском районе

27.05.2020 15:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Производство  стало крупнейшим в области. В год  здесь будут делать 20 тысяч тонн гранул. В основном их используют как топливо. Сырье для пеллет - это отходы деревообрабатывающего производства. Раньше щепу отправляли на склад или использовали как подстилку для животных.  С открытием нового завода древесные отходы начнут приносить валютную выручку: одна тонна пеллет стоит 90 евро. Кроме этого, в районе появилось 12 новых рабочих мест. Завод будет работать при местном лесхозе. 90 % нового товара уйдет на экспорт в Европу. Похожее предприятие построят в следующем году и в Ивацевичском районе.

 
 
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Производство  стало крупнейшим в области. В год  здесь будут делать 20 тысяч тонн гранул. В основном их используют как топливо. Сырье для пеллет - это отходы...
 
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