Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завод по выпуску пеллет открылся в Пружанском районе Производство стало крупнейшим в области. В год здесь будут делать 20 тысяч тонн гранул. В основном их используют как топливо. Сырье для пеллет - это отходы...

Производство стало крупнейшим в области. В год здесь будут делать 20 тысяч тонн гранул. В основном их используют как топливо. Сырье для пеллет - это отходы деревообрабатывающего производства. Раньше щепу отправляли на склад или использовали как подстилку для животных. С открытием нового завода древесные отходы начнут приносить валютную выручку: одна тонна пеллет стоит 90 евро. Кроме этого, в районе появилось 12 новых рабочих мест. Завод будет работать при местном лесхозе. 90 % нового товара уйдет на экспорт в Европу. Похожее предприятие построят в следующем году и в Ивацевичском районе.