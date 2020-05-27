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В сельхозорганизациях Минской области первый укос

27.05.2020 16:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Прохладный, но солнечный май принес аграриям хороший урожай трав. Сейчас в сельхозорганизациях Минской области первый укос. Уже заготовлено более 120 тысяч тонн сенажа и силоса. Одновременно свежие зеленые корма закладывают на хранение в траншеи. Таким образом формируется база для кормления животных на год вперед, а значит и гарантия производства мясо-молочной продукции. 

С полей Слуцкого района - репортаж Алексея Кондратенко. Косовица на высоких скоростях! Трактор с косилкой буквально мчится: один круг - и тонны скошенной зеленой массы остаются на поле. Динамичный темп оправдан: площади с люцерной большие, а сейчас у растения фаза бутонизации. То есть, в ней максимум полезных и питательных веществ. 


Неслучайно люцерну называют культурой номер один в животноводстве


Она очень богата белком. Но главное - только за один сезон люцерна может дать четыре и даже пять укосов.  Скошенный урожай с полей убирают не сразу. Здесь важна технология: люцерна должна полежать и налиться соком. 

Урожай собирают комбайны и весь укос оперативно доставляют на закладку в сенажные траншеи. Этого запаса свежих зеленых кормов для животного хватает на год вперед. В хозяйстве "Козловичи-Агро" большое поголовье коров. Кстати, многие из них дают более 27 литров молока в сутки - результат выше среднего, который не возможен без качественных кормов. 


Слуцкий район - одно из тех мест в Минской области, где формируется пищевой достаток


Местные молочный и мясокомбинаты - в пятерке крупнейших в стране. Предприятия обеспечивают продукцией и себя, и на экспорт отправляют часть. Но все истоки больших мясо-молочных рек - именно на полях. Потому от косовицы многое зависит.  В этом году общий каравай слуцких аграриев будет еще более разнообразным. Не одно, как раньше, а сразу шесть хозяйств засеяли поля гречкой. А это примерно 300 гектаров. Время сбора популярной культуры - середина осени. 

 
 
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Прохладный, но солнечный май принес аграриям хороший урожай трав. Сейчас в сельхозорганизациях Минской области первый укос. Уже заготовлено более 120 тысяч тонн...
 
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