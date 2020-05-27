«Так я от чистого сердца! Как физическое лицо физическому лицу». Как могилевчане подписывались за кандидатов

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 мая в центре Могилева собирали подписи сразу за трех претендентов на участие в президентских выборах. Но безусловной звездой вечера стал блогер Сергей Тихановский, который приехал поддержать сбор подписей за свою жену Светлану. Под песни «Ляписа Трубецкого», «N.R.M.», «Песняров» он фотографировался со всеми желающими и, как Леонид Якубович на «Поле чудес», принимал подарки — тапки.





Инициативные группы Николая Козлова, Валерия Цепкало и Светланы Тихановской работали на площади перед торговым центром «Атриум». Через дорогу — здание горисполкома. У первых двух все относительно скромно: у Козлова — один стол и флаги, у Цепкало — брендированная стойка.

Команда Тихановских выставила 4 стола, за которыми запись вели 8 человек. Очередь к ним стояла в несколько рядов и растянулась до самой остановки «Диагностический центр». Большинство людей были в масках, но соблюдать дистанцию получалось не всегда.





К слову, сбор подписей за Светлану Тихановскую изначально планировали провести на площади Звезд на пешеходной улице Ленинской. Но могилевчане в соцсетях и мессенджерах настояли на том, что на такой маленькой территории большому количеству людей будет небезопасно. И Сергей Тихановский после уточнений, будет ли соблюдена дистанция в 50 метров от горисполкома, сменил место сбора.

— Стоп таракан! Жыве Беларусь! — то и дело осипшим голосом повторяет в мегафон Сергей Тихановский. И просит людей соблюдать дистанцию.





Тихановский, как рок-звезда, передвигается по площади в толпе поклонников. Вместо гитары — огромный тапок (точнее, шлепанец) наперевес.

— Ой, а можно с ним сфоткаться? — спрашивает подругу молодая женщина.

Та бежит вслед за толпой и небрежно уверенно бросает в ответ:

— Идем. Не боись.





Тихановский — под постоянным прицелом видео- и фотокамер, фотографируется со всеми желающими, отвечает на вопросы, принимает в подарок тапки — символ кампании. Некоторые сердобольные женщины принесли ему еду и напитки, но Тихановский непреклонен:

— Лидия [Ермошина — глава Центризбиркома. — TUT.BY] скажет нельзя.

— Так я от чистого сердца! Как физическое лицо физическому лицу, — горячо уверяет женщина. И отдает в итоге бутерброды кому-то из команды Тихановского.

Блогер еще до начала сбора подписей рассказал TUT.BY, что его жена Светлана не приехала: занимается координацией инициативных групп. А он ожидает от Могилева большего, чем от Барановичей, где был накануне — 26 мая .





— Потому что это областной центр. И потому что нас же тут всех в тюрьму сажали, — объясняет Тихановский, вспоминая задержания 6 мая. — Плюс я сам из Могилевской области — из Горок. Может, и туда в итоге все-таки доедем. Но в Шклов, в Александрию точно поедем.

Отвечая на вопросы могилевчан, Сергей Тихановский объясняет, что его жена вообще домохозяйка, занимается детьми, но у нее отличный английский — она одно время занималась репетиторством. Сейчас координирует работу инициативных групп.

— А есть у вас программа, как Беларусь будет выходить из кризиса? — спрашивает у Тихановского молодая девушка.

— Мы пока не можем озвучивать программу. Иначе нас снимут. Такое у нас законодательство.

— Да? — искренне удивляется могилевчанка и растерянно добавляет: — Я и не знала.





Молодой человек, перед тем как сфотографироваться, благодарит Сергея за его смелость и по просьбе блогера высказывается о своем видении происходящего в политике страны:

— Мне обидно, что человек украл 26 лет нашей жизни. И стыдно за белорусов, которые думают, что, сидя на диване, можно что-то изменить.

В целом, если послушать тех, кто не стесняется говорить в микрофон, то все считают, что стране нужны перемены.

— Сергея мы как-то стали смотреть на YouTube-канале, потом переключились на Telegram. Ой, и наши бабушки 70-летние все его смотрят. Они даже больше нашего в курсе — скидывают нам ссылки, когда стримы, когда видеоролики новые выходят. Просто невозможно уже: хочется перемен, хочется честности не только в выборах, а и вообще в целом, — говорит могилевчанка Екатерина.

Правда, идти на выборы Екатерина не собирается. Как и ее 18-летний сын, который должен впервые голосовать. Говорит, он сам так решил.

— Наша 70-летняя бабушка тоже голосовать не будет. Это наш выбор — не обеспечивать явку, — объясняет женщина.





Пенсионерка Евгения Аркадьевна оставила свои подписи за всех трех кандидатов в кандидаты — Козлова, Цепкало, Тихановскую.

— За кого угодно проголосую, но только не за Лукашенко, — эмоционально объясняет она. — Он украл эту страну у молодежи. Очень мы надеемся на Сергея — молодого, энергичного, настоящего патриота страны.





Могилевчанка Ирина допускает, что на выборах победит Александр Лукашенко. Но замечает, что это будет его последний президентский срок — «в силу возраста». Свою подпись Ирина поставила за Цепкало. Женщина говорит, что у него самый богатый жизненный опыт из всех кандидатов в кандидаты и самые большие успехи в работе.

— Я считаю, за ним будущее. Он политик, дипломат, программист. Он видит все со стороны цифры, информатики, а за этим, я думаю, будущее Беларуси. И даже если в этот раз он проиграет, то наберет хорошую репутацию и политический вес. Если, конечно, ему дадут еще раз поучаствовать в выборах. А остальные кандидаты только балаболят. Вообще, я думаю, что лет через 40, когда следующие поколения будут оценивать развитие Беларуси, то срок правления Лукашенко назовут большим тормозом для страны.

В разгар сбора подписей случился и эпизод с сотрудниками ГАИ. Экипаж ехал по улице Первомайской, напротив горисполкома включил проблесковые маячки, развернулся через двойную сплошную и подъехал к автомобилю, который стоял на остановке общественного транспорта с включенной «аварийкой».





Сергей Тихановский увидел этот маневр и подошел к инспектору. Тот объяснил, что подъехал проверить документы у водителя, который проигнорировал знак «Остановка, стоянка запрещена». Блогер возмутился:

— Да вы сами нарушили! Пересекли двойную сплошную! Стыдно так делать! Отпустите человека.

И «человека отпустили» — экипаж ГАИ уехал.





Отвечая на вопросы журналистов, Тихановский рассказал, что, по расчетам инициативных групп, команда может собрать сто, а то и сто пятьдесят тысяч подписей. По предварительным данным, в Минске за день собрали около трех тысяч, в Слуцке — около тысячи, в Барановичах — более полутора тысяч подписей.

Блогер говорит, что его поездки по городам для сбора подписей возможны благодаря подписчикам. Люди поддерживают его команду: кто-то дает машины, кто-то оплачивает бензин. В Могилеве, например, их бесплатно покормил владелец одного кафе.

Что касается донатов, которые подписчики перечисляют во время стримов, то, напоминает Тихановский, монетизировать их можно только через 2 месяца после поступления. Он говорит, что самый большой сбор получился со встречи в Минске — около 5 тысяч долларов в эквиваленте. После выплаты комиссии площадке и налоговых отчислений (Тихановский оформил ИП) оставшиеся деньги он планирует потратить на развитие канала.