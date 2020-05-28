ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус и стройка. Может ли подрядчик увеличить сроки сдачи объекта, сославшись на форс-мажор?

28.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

COVID-19 внес коррективы во все сферы нашей жизни. В том числе, и в строительство. У одного подрядчика на границе застряли стройматериалы, у другого – заболели рабочие, третий вообще ушел на карантин. Что же делать, если сроки строительства срываются? Юристы из Беларуси, России и Казахстана попытались разобраться с тем, как вести себя во время пандемии.

Коронавирус и стройка. Может ли подрядчик увеличить сроки сдачи объекта, сославшись на форс-мажор?
Фото Павла Садовского. Используется в качестве иллюстрации.

«В ситуацию нарушения сроков сегодня попали абсолютно все участники строительного рынка»

В онлайн-дискуссии поучаствовали: Анна Анискевич, руководитель практики строительства и недвижимости REVERA (Беларусь), Константин Трумпель, управляющий партнер «Трумпель и партнеры» (Россия) и Андрей Артюшенко, управляющий партнер «Артюшенко и партнеры» (Казахстан).

- Большинство строительных проектов сегодня стало отставать по срокам, – говорит Анна Анискевич, – При этом, специфика проблемы такова, что это нарушение не какого-то конкретного субподрядчика: в ситуацию нарушения сроков сегодня попали абсолютно все участники строительного рынка.

- Масла в огонь подливают и хаотичные действия органов власти, которые выглядят порой несогласованными и вызывают лишь недоумение, – считает Константин Трумпель, – Неудивительно, что заказчики строительных проектов, также, как и подрядчики, оказались к этому не готовы.

В результате, во время пандемии все ведут себя абсолютно по-разному: кто-то считает «локдаун» веской причиной, чтобы сложить руки и вообще ничего не делать, кто-то вступает в бессмысленный конфликт, а кто-то, наоборот, ради того, чтобы выполнить взятые обязательства пытается действовать сумбурно и необдуманно. Все эти стратегии не слишком результативны. Оптимальное решение – не прятать голову в песок, реально посмотреть на ситуацию и выработать меры по ее преодолению.

 

Коронавирус и стройка. Может ли подрядчик увеличить сроки сдачи объекта, сославшись на форс-мажор?
Скриншот с онлайн-конференции.

«Входя в контракт, нужно думать, как из него выйти»

По мнению спикеров, самое главное в любой кризисной ситуации – не доводить дела до суда.

- Строительные споры – это практически всегда долго и тяжело. Поэтому моя позиция – сделать максимум для того, чтобы не свалиться в судебные разбирательства, – поясняет Анна Анискевич.

При этом, эксперты советуют на каждом этапе своей работы действовать так, как будто воображаемый суд уже завтра. Что это означает? К примеру, продумывать и письменно документировать каждый свой шаг. Сдаете акты – зафиксируйте это на бумаге, хотите перенести срок – укажите это в письме. В свою очередь, не забывайте вовремя давать письменные ответы на запросы партнеров – это также будет играть в вашу пользу.

Если же кризисная ситуация уже произошла или вот-вот произойдет, нужно тщательно подготовить и своевременно подать документы для ее мирного урегулирования. Для этого стоит внимательно изучить контракт и весь период работы, образно говоря, «собирать доказательства своей невиновности».

 

Коронавирус и стройка. Может ли подрядчик увеличить сроки сдачи объекта, сославшись на форс-мажор?
Фото Павла Садовского. используется в качестве иллюстрации.

Форс-мажор не освободит от обязательств

Во время конференции юристы из Беларуси, России и Казахстана рассмотрели 5 способов решить проблему срыва сроков, не обращаясь в суд.

Способ 1 – попытаться договориться по-хорошему.

Подрядчику и заказчику всегда стоит пробовать договариваться. Пойти на переговоры – это основной способ избежать конфликта. Основной момент здесь – внимательное изучение договора на предмет поиска возможных маневров.

Способ 2 – прекратить договор.

По мнению профессионалов, этот способ стоит применять тогда, когда контракт становится совсем кабальным. В иных ситуациях стоит искать другой выход из положения. Ведь в случае расторжения договора компанию, возможно, будут ждать штрафные санкции или даже «черный список», полностью исключающий дальнейшее продвижение на строительном рынке.  

Способ 3 – изменить сроки «нелегально».

Несмотря на слово «нелегально», в этом способе нет ничего страшного. Нелегальное изменение сроков – это продолжение работы в том графике, в котором ведет его подрядчик. То есть, видя, что идет фактическое отставание по срокам, подрядчик никак не оформляет это юридически. В этой ситуации подрядчику стоит просчитать возможные убытки и при принятии решения ориентироваться на размер пени, прописанной в договоре.

- Кстати, в Беларуси история с пеней, как говорится, не высечена в камне, – говорит Анна Анискевич, – У нас довольно высокий уровень ответственности, установленный в договорах строительного подряда. То есть, когда мы говорим про большие контракты, мы имеем в виду и большую пеню. При этом, наш суд по своему внутреннему убеждению может снизить размер санкций за просроченные сроки. В моей практике были ситуации, когда суд уменьшал размер пени на несколько десятков процентов, и когда суд, наоборот, не менял ничего.

Способ 4 – использовать «форс-мажор».

Спикеры отметили, что форс-мажор – это палка о двух концах. С одной стороны, форс-мажор позволяет подрядчику избавиться от определенных обязательств. С другой – у заказчика возникает право досрочно расторгнуть контракт с подрядчиком на сновании того же самого форс-мажора. Причем, иногда заказчики даже пользуются подобной ситуацией, чтобы разорвать контракт и нанять другого подрядчика. Кроме того, юристы напомнили подрядчикам, что форс-мажор позволяет лишь скорректировать сроки, но не освободиться от обязательств полностью.

Способ 5 – изменить договор в одностороннем порядке.

Для того, чтобы понять, можно или использовать этот способ, сторонам нужно внимательно изучить подписанный договор. В некоторых случаях подрядчик, отправивший претензию в установленные сроки и не получив ответа, действительно может изменить договор в части сроков строительства в одностороннем порядке.

В целом, юристы сошлись во мнении, что худой мир – всегда лучше, чем война. Поэтому всем участникам строительного рынка, особенно в условиях пандемии, стоит вести переговоры не в суде, а за его пределами.

Читайте также:

«У нас не осталось иллюзий, что дом достроят». Почему возведение жилого комплекса «Грушевский посад» в Минске почти не ведется

«Трайпл» заявил о банкротстве. Что будет с последним строительным проектом - ЖК «Мармелад»? 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
COVID-19 внес коррективы во все сферы нашей жизни. В том числе, и в строительство. У одного подрядчика на границе застряли стройматериалы, у другого – заболели рабочие,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Так я от чистого сердца! Как физическое лицо физическому лицу». Как могилевчане подписывались за кандидатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Soligorsk News

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика