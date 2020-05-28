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Коронавирус и стройка. Может ли подрядчик увеличить сроки сдачи объекта, сославшись на форс-мажор?
28.05.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
COVID-19 внес коррективы во все сферы нашей жизни. В том числе, и в строительство. У одного подрядчика на границе застряли стройматериалы, у другого – заболели рабочие, третий вообще ушел на карантин. Что же делать, если сроки строительства срываются? Юристы из Беларуси, России и Казахстана попытались разобраться с тем, как вести себя во время пандемии.
«В ситуацию нарушения сроков сегодня попали абсолютно все участники строительного рынка»
В онлайн-дискуссии поучаствовали: Анна Анискевич, руководитель практики строительства и недвижимости REVERA (Беларусь), Константин Трумпель, управляющий партнер «Трумпель и партнеры» (Россия) и Андрей Артюшенко, управляющий партнер «Артюшенко и партнеры» (Казахстан).
- Большинство строительных проектов сегодня стало отставать по срокам, – говорит Анна Анискевич, – При этом, специфика проблемы такова, что это нарушение не какого-то конкретного субподрядчика: в ситуацию нарушения сроков сегодня попали абсолютно все участники строительного рынка.
- Масла в огонь подливают и хаотичные действия органов власти, которые выглядят порой несогласованными и вызывают лишь недоумение, – считает Константин Трумпель, – Неудивительно, что заказчики строительных проектов, также, как и подрядчики, оказались к этому не готовы.
В результате, во время пандемии все ведут себя абсолютно по-разному: кто-то считает «локдаун» веской причиной, чтобы сложить руки и вообще ничего не делать, кто-то вступает в бессмысленный конфликт, а кто-то, наоборот, ради того, чтобы выполнить взятые обязательства пытается действовать сумбурно и необдуманно. Все эти стратегии не слишком результативны. Оптимальное решение – не прятать голову в песок, реально посмотреть на ситуацию и выработать меры по ее преодолению.
«Входя в контракт, нужно думать, как из него выйти»
По мнению спикеров, самое главное в любой кризисной ситуации – не доводить дела до суда.
- Строительные споры – это практически всегда долго и тяжело. Поэтому моя позиция – сделать максимум для того, чтобы не свалиться в судебные разбирательства, – поясняет Анна Анискевич.
При этом, эксперты советуют на каждом этапе своей работы действовать так, как будто воображаемый суд уже завтра. Что это означает? К примеру, продумывать и письменно документировать каждый свой шаг. Сдаете акты – зафиксируйте это на бумаге, хотите перенести срок – укажите это в письме. В свою очередь, не забывайте вовремя давать письменные ответы на запросы партнеров – это также будет играть в вашу пользу.
Если же кризисная ситуация уже произошла или вот-вот произойдет, нужно тщательно подготовить и своевременно подать документы для ее мирного урегулирования. Для этого стоит внимательно изучить контракт и весь период работы, образно говоря, «собирать доказательства своей невиновности».
Форс-мажор не освободит от обязательств
Во время конференции юристы из Беларуси, России и Казахстана рассмотрели 5 способов решить проблему срыва сроков, не обращаясь в суд.
Способ 1 – попытаться договориться по-хорошему.
Подрядчику и заказчику всегда стоит пробовать договариваться. Пойти на переговоры – это основной способ избежать конфликта. Основной момент здесь – внимательное изучение договора на предмет поиска возможных маневров.
Способ 2 – прекратить договор.
По мнению профессионалов, этот способ стоит применять тогда, когда контракт становится совсем кабальным. В иных ситуациях стоит искать другой выход из положения. Ведь в случае расторжения договора компанию, возможно, будут ждать штрафные санкции или даже «черный список», полностью исключающий дальнейшее продвижение на строительном рынке.
Способ 3 – изменить сроки «нелегально».
Несмотря на слово «нелегально», в этом способе нет ничего страшного. Нелегальное изменение сроков – это продолжение работы в том графике, в котором ведет его подрядчик. То есть, видя, что идет фактическое отставание по срокам, подрядчик никак не оформляет это юридически. В этой ситуации подрядчику стоит просчитать возможные убытки и при принятии решения ориентироваться на размер пени, прописанной в договоре.
- Кстати, в Беларуси история с пеней, как говорится, не высечена в камне, – говорит Анна Анискевич, – У нас довольно высокий уровень ответственности, установленный в договорах строительного подряда. То есть, когда мы говорим про большие контракты, мы имеем в виду и большую пеню. При этом, наш суд по своему внутреннему убеждению может снизить размер санкций за просроченные сроки. В моей практике были ситуации, когда суд уменьшал размер пени на несколько десятков процентов, и когда суд, наоборот, не менял ничего.
Способ 4 – использовать «форс-мажор».
Спикеры отметили, что форс-мажор – это палка о двух концах. С одной стороны, форс-мажор позволяет подрядчику избавиться от определенных обязательств. С другой – у заказчика возникает право досрочно расторгнуть контракт с подрядчиком на сновании того же самого форс-мажора. Причем, иногда заказчики даже пользуются подобной ситуацией, чтобы разорвать контракт и нанять другого подрядчика. Кроме того, юристы напомнили подрядчикам, что форс-мажор позволяет лишь скорректировать сроки, но не освободиться от обязательств полностью.
Способ 5 – изменить договор в одностороннем порядке.
Для того, чтобы понять, можно или использовать этот способ, сторонам нужно внимательно изучить подписанный договор. В некоторых случаях подрядчик, отправивший претензию в установленные сроки и не получив ответа, действительно может изменить договор в части сроков строительства в одностороннем порядке.
В целом, юристы сошлись во мнении, что худой мир – всегда лучше, чем война. Поэтому всем участникам строительного рынка, особенно в условиях пандемии, стоит вести переговоры не в суде, а за его пределами.
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COVID-19 внес коррективы во все сферы нашей жизни. В том числе, и в строительство. У одного подрядчика на границе застряли стройматериалы, у другого – заболели рабочие,...
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