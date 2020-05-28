Коронавирус и стройка. Может ли подрядчик увеличить сроки сдачи объекта, сославшись на форс-мажор?

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Форс-мажор не освободит от обязательств

Во время конференции юристы из Беларуси, России и Казахстана рассмотрели 5 способов решить проблему срыва сроков, не обращаясь в суд.

Способ 1 – попытаться договориться по-хорошему.

Подрядчику и заказчику всегда стоит пробовать договариваться. Пойти на переговоры – это основной способ избежать конфликта. Основной момент здесь – внимательное изучение договора на предмет поиска возможных маневров.

Способ 2 – прекратить договор.

По мнению профессионалов, этот способ стоит применять тогда, когда контракт становится совсем кабальным. В иных ситуациях стоит искать другой выход из положения. Ведь в случае расторжения договора компанию, возможно, будут ждать штрафные санкции или даже «черный список», полностью исключающий дальнейшее продвижение на строительном рынке.

Способ 3 – изменить сроки «нелегально».

Несмотря на слово «нелегально», в этом способе нет ничего страшного. Нелегальное изменение сроков – это продолжение работы в том графике, в котором ведет его подрядчик. То есть, видя, что идет фактическое отставание по срокам, подрядчик никак не оформляет это юридически. В этой ситуации подрядчику стоит просчитать возможные убытки и при принятии решения ориентироваться на размер пени, прописанной в договоре.

- Кстати, в Беларуси история с пеней, как говорится, не высечена в камне, – говорит Анна Анискевич, – У нас довольно высокий уровень ответственности, установленный в договорах строительного подряда. То есть, когда мы говорим про большие контракты, мы имеем в виду и большую пеню. При этом, наш суд по своему внутреннему убеждению может снизить размер санкций за просроченные сроки. В моей практике были ситуации, когда суд уменьшал размер пени на несколько десятков процентов, и когда суд, наоборот, не менял ничего.

Способ 4 – использовать «форс-мажор».

Спикеры отметили, что форс-мажор – это палка о двух концах. С одной стороны, форс-мажор позволяет подрядчику избавиться от определенных обязательств. С другой – у заказчика возникает право досрочно расторгнуть контракт с подрядчиком на сновании того же самого форс-мажора. Причем, иногда заказчики даже пользуются подобной ситуацией, чтобы разорвать контракт и нанять другого подрядчика. Кроме того, юристы напомнили подрядчикам, что форс-мажор позволяет лишь скорректировать сроки, но не освободиться от обязательств полностью.

Способ 5 – изменить договор в одностороннем порядке.

Для того, чтобы понять, можно или использовать этот способ, сторонам нужно внимательно изучить подписанный договор. В некоторых случаях подрядчик, отправивший претензию в установленные сроки и не получив ответа, действительно может изменить договор в части сроков строительства в одностороннем порядке.

В целом, юристы сошлись во мнении, что худой мир – всегда лучше, чем война. Поэтому всем участникам строительного рынка, особенно в условиях пандемии, стоит вести переговоры не в суде, а за его пределами.

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