Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лазерный трехмерный сканер Leica RTC360 Инженеры Leica сделали возможной автоматическую предварительную регистрацию данных облака точек в полевых условиях, обеспечивающую быстрое проведение проверок...

Инженеры Leica сделали возможной автоматическую предварительную регистрацию данных облака точек в полевых условиях, обеспечивающую быстрое проведение проверок контроля качества, повышение производительности инженерно-геодезических работ и принятие более обоснованных решений на объекте. Решение для захвата 3D-реальности Leica RTC360 позволяет пользователям документировать и захватывать трехмерные среды, повышая эффективность и производительность работ как в поле, так и в офисе с помощью быстродействующего, простого в использовании, точного и портативного аппаратного и программного обеспечения. Лазерный 3D-сканер RTC360, это решение для профессионалов, позволяющее управлять сложностями проекта с помощью точных и надежных 3D-изображений и открывать возможности для любого объекта.Портативное, высокоавтоматизированное, интуитивно понятное и разработанное для максимальной производительности решение RTC360 эффективно сочетает в себе высокопроизводительный 3D-лазерный сканер RTC360, приложение для мобильных устройств Leica Cyclone FIELD 360 для периферийных вычислений для автоматической регистрации сканов в реальном времени и офисное программное обеспечение Leica Cyclone REGISTER 360. Перечисленные составляющие в совокупности позволяют беспрепятственно интегрировать 3D-модель в рабочий процесс.Сканирование с обогащением изображений High-Dynamic Range, HDR, осуществляется менее чем за две минуты. Предусмотрена автоматическая запись перемещений геодезиста от станции к станции с предварительной регистрацией сканов в поле без ручного вмешательства.Сбор данных может дополняться информационными тегами, иллюстрирующими возможности оптимального проектирования, отражающими реальность объекта и повышающими ситуационную осведомленность команд.Предусмотрена также непосредственная публикация собранных данных из Cyclone FIELD 360 в Leica TruView Cloud для быстрого обмена информацией о проекте перед импортом и регистрацией. Новый лазерный сканер Leica RTC360 осуществляет захват 3D-реальности быстрее, чем когда-либо прежде.Благодаря скорости измерения, достигающей 2 миллионов точек в секунду, а также усовершенствованной системе визуализации HDR создание цветных трехмерных облаков точек можно завершить менее чем за две минуты.Кроме того, автоматизированная регистрация в полевых условиях на основе VIS-технологии и бесперебойная автоматическая передача данных с места на место в офис сокращают время, затрачиваемое в полевых условиях, и дополнительно повышают производительность.Портативный дизайн небольшого и легкого сканера Leica RTC360 и наличие складного штатива означают, что он достаточно компактен, чтобы поместиться в большинство рюкзаков, и готов к использованию в любом месте. Простая операция, выполняемая одной кнопкой, обеспечивает быстрое и беспроблемное сканирование.Данные с низким уровнем информационного шума позволяют получать более качественные изображения, в результате чего получаются четкие высококачественные сканы, которые отличаются высокой детализацией и готовы к использованию в различных приложениях.В сочетании с программным обеспечением Cyclone FIELD 360 для автоматической регистрации в полевых условиях сканер Leica RTC360 обеспечивает выдающуюся точность, которую можно проверить на месте.Как часть решения RTC360, приложение Cyclone FIELD 360 связывает сбор пространственных данных в полевых условиях с лазерным сканером и регистрацию данных в офисе с помощью Cyclone REGISTER 360. На месте пользователь может автоматически захватывать, регистрировать и проверять данные по сканам и изображениям.Пользовательский интерфейс сочетает в себе простоту обработки сложных вычислений с графическим руководством пользователя, которое предлагает использовать замечательный пользовательский опыт, в том числе и начинающим пользователям.https://leica-geosystems.com