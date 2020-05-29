«За любого, кроме одного». Как Гомель тысячами в очереди встречал Тихановского и не только его

Источник материала: Tut.by

В Гомеле проходят пикеты за выдвижение кандидатов в президенты. 28 мая процесс заметно оживился: подключились не только члены инициативных групп по сбору подписей, но и сами кандидаты в кандидаты — например, в город приехал лидер партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень, а также муж Светланы Тихановской, гомельский же блогер Сергей Тихановский. И происходившее у местного цирка удивило город.



Елена БычковаЖурналист TUT.BY

Сергей Тихановский. «Гомельчане меня поразили. Думал, меньше будет, а тут сто-о-олько!»

У гомельского цирка в 17.00 начинают собираться сторонники блогера Сергея Тихановского. Здесь проходит пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы.

Тихановский из Гомеля, то, что здесь его должны поддержать, было предсказуемо — но, похоже, такого количества людей не ожидала сама команда — по ее подсчетам, за 4 часа поддержать Тихановских пришли около 5 тысяч человек. Подписи, говорят соратники Светланы и ее мужа, успели оставить не все, но их все равно очень много — подсчитают позже.

Еще за полчаса до начала пикета в районе цирка образовалась очередь из нескольких сотен человек.









Подписи здесь собирали в пяти точках. Мимо по Советской проезжают автомобили. Водители сигналят, приветствуя собравшихся. Как только один сигнал умолкает, его подхватывают другие автомобилисты.





— Не ожидал такого количества в Гомеле, если честно, — не скрывает восторга Сергей Тихановский. — А ведь казалось бы, члены и активисты нашей инициативной группы по областям и районам сейчас многие сидят [отбывают аресты в ИВС]. В Гомеле — Юрий Власов, Дмитрий Лукомский, в Могилеве — Александр Васильевич, Лиана Шуба тоже на сутках. В Лиде — Алексей… Но посмотрите, никого это уже не пугает, в каждом городе собираются сотни и тысячи людей!

И Тихановский исчезает с мегафоном в толпе.





Кстати, найти его легко по ажиотажу вокруг его персоны: где бы он ни появился, кто-то желает просто пожать руку, кто-то снова и снова просит сфотографироваться.

— Около тысячи раз делали сегодня в Гомеле фото и селфи, — позже подсчитает команда.









Разговоры людей заглушает навязчивый звук газонокосилки. Вечером рядом с пикетом работники «Красной гвоздики» зачем-то дружно косят клумбы.









— Уже рабочий день закончился, идите домой, — намекают собравшиеся и обступают косцов со всех сторон. Но те будто не слышат.

Вдруг газонокосилка у одного из них неожиданно заглохла.

— Я, в отличие от вас, работаю и зарабатываю. А вы отрабатываете, — бросает раздраженно работник ЖКХ и снова заводит технику. Но докосить у него не получается, техника опять глохнет.





На часах семь, но людей меньше не становится. Снова и снова свои паспорта протягивают студенты, пенсионеры, мамы с детьми.

Валентина, женщина средних лет, признается: на работе ее предупреждали, чтобы не ходила к цирку. Но женщина все равно пришла поддержать Тихановского, хоть и знает, что его не зарегистрировали.

— Дело не в этом. Просто надоела эта ложь. Я не знаю никого, кто за действующую власть — а она все проходит и проходит! — возмущается женщина.





Владимир с Денисом говорят, что пришли в очередь выразить свой протест.

— Если честно, все равно, за кого, уже. Просто должна быть сменяемость власти. За эти 26 лет прежняя исчерпала себя полностью. Все, что он мог, уже показал, а показал что? Обещал по 500, потом тысячу, а в итоге — нищета повальная. Заводы уничтожены, сельское хозяйство загнулось. Было хорошо, когда Россия помогала, давала, а сейчас время пришло — не хотят давать. А все почему? Он же сам согласился дорожные карты подписывать, а когда дело дошло до последней — включил заднюю. А результат один — белорусы живут очень плохо.





Пенсионерка Валентина — поклонница ютьюб-канала Тихановского, — специально приехала поддержать его сегодня.

— Я его смотрю и день и ночь. Правду про нас говорит. За 26 лет ничего нового. А у нас столько талантливой молодежи, которая может и хочет что-то делать, а он же не дает слово сказать. И все кивают только, как коровы в хлеву, и молчат.





Людмила Борисовна на пенсии уже 10 лет.

— Пришла из-за внуков своих и детей. Хочу, чтобы они жили здесь, никто не уезжал никуда, чтобы у них была работа. А у нас только по телевизору кричат: «Надо жэстачайшэ заставить людей работать». Так ты дай людям работу! Люди батрачат в чужих странах, бросают семьи. Разве они этого хотят? Нет, конечно. 25 лет топчемся на месте, посмотрите, где Польша и Прибалтика — и где мы сейчас?





Алексей и Ирина отстояли в очереди минут сорок.

— Устали от обещаний пустых. Хотим перемен. Да, нам уже давно не 20, но, может, еще успеем пожить другой жизнью, — грустно улыбаются супруги.





Игорь приехал с трехлетним сыном с другого конца города. Его с ребенком пустили без очереди.

— Хочу чтобы наша страна выбрала наконец нормальный путь, а не колхозную диктатуру. Чтобы наши дети нормально жили. Чтобы родители мои не получали нищенскую пенсию. Поэтому хватит уже молчать.









У столиков по сбору подписей — целая коллекция из тапок самых разных цветов и фасонов. Это — своеобразный символ-атрибут кампании Тихановских.

Вот кто-то тянет Сергею огромный плетеный из газет сланец.

— О, это тапок из наших любимых государственных газет? — рассматривает презент Сергей.

— Из них, — рапортует мужчина, представившийся Иваном. Он приехал сюда из Ветки.

Подарок, говорит, сплели и передали местные девушки.

— Сидят в Ветке без работы, вот и плетут, — шутит мужчина.





— Гомельчане меня, конечно, поразили. Думал, меньше будет, а тут сто-о-олько! — смотрит на бесконечную очередь Тихановский. А она к тому времени растянулась от начала фонтана и до офисного здания «Пушкин Плаза».

Тихановский уверен, что его команда соберет и 100, и 150 тысяч подписей. Ведь сегодня еще только 28 мая — времени еще много. Немало и городов впереди.





Напомним, сбор подписей за кандидатов в президенты стартовал 21 мая. В срок до 19 июня 15 инициативных групп должны собрать по 100 тысяч подписей, чтобы их выдвиженца зарегистрировали в качестве кандидата.

Сергей Черечень. «Наш плановый путь развития исходит из одного кабинета: шаг влево, шаг вправо — расстрел»

Чуть раньше возле универмага «Гомель» разместила свою атрибутику команда Сергея Черечня — на пикет приехал и сам претендент.



Сергей Черечень

34-летний минский предприниматель бодр и собран. На груди у него и всех членов команды значки с белыми буквами ЧЕ. На ветру развивается красно-белый флаг — но не тот.





— Мы думаем, что легко наберем 100 тысяч, уже собрали около 22 тысяч. Сегодня были в Речице — там за полтора часа подписались более 50 человек. И, считаю, это хороший результат, потому что люди пока только раскачиваются, многие даже еще не слышали, что сбор подписей стартовал, так что дальше будет больше, — уверена член инициативной группы по сбору подписей в поддержку Черечня Светлана Губейко.





Сам претендент пока раздает интервью и отвечает на вопросы гомельчан: Что будет с мовой? А с русским языком? Как относитесь к контрактной системе? И что делать с пенсионной реформой?





Черечень спокойно, без эмоций и надрыва, рассказывает о том, как важна и первостепенна поддержка малого и среднего бизнеса, молодых семей и пенсионеров. И наконец, самое главное — как все изменить.

— У нас сейчас есть плановая экономика, плановый путь развития, и он исходит из одного кабинета: шаг влево, шаг вправо — расстрел, а работу в нашей стране потерять — так потом ее сложно найти. Поэтому все сидят, скукожились, не могут себе позволить и сказать, что они с чем-то не согласны. А у нас ведь достаточно достойных и умных людей в том числе и в госструктурах, но им не дают развернуться.

— А можно с вами сфотографироваться? Вы очень хороший человек, мы за вас переживаем и голосовать будем за вас, — прерывают кандидата молодые девушки — и через минуту после селфи, довольные, скрываются в подземном переходе.

— Куда здесь паспорт? — появляется активная женщина средних лет.

И тут же, не дождавшись ответа, устремляется к расположенному рядом пикету Андрея Дмитриева, а затем расписывается и у столика Черечня.

— Я за всех подпишусь, за любого из ребят, что у нас здесь сегодня. Кроме одного. Хочется перемен!





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