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Столичные квартиры на вторичном рынке жилья дешевеют

29.05.2020 11:00 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Снижение цен на вторичном рынке жилья столицы немного замедлилось во время майских праздников, но затем вновь стало набирать ход. За минувшую неделю средняя цена на квартиры в Минске снизилась на полпроцента. В итоге 1413 долларов за квадрат на рынке вторички столицы. Цены же на первичном рынке Минска за последний месяц почти не изменились, а на минувшей неделе средняя цена квартир в столичных новостройках выросла на две десятых процента, в итоге 1311 долларов за квадрат. Добавлю, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 102 доллара. 


 
Теги: Минск
 
 
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Снижение цен на вторичном рынке жилья столицы немного замедлилось во время майских праздников, но затем вновь стало набирать ход. За минувшую неделю средняя цена...
 
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