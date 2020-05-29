Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2021 г. "Штадлер Минск" выпустит 500 вагонов Белорусские поезда "Штадлер" в этом году открывают Словению. Новый рынок сбыта плюс контракты, заключенные еще в прошлом году. На этом предприятии говорят, что...

Белорусские поезда "Штадлер" в этом году открывают Словению. Новый рынок сбыта плюс контракты, заключенные еще в прошлом году. На этом предприятии говорят, что закрытие границ у многих стран никак не повлияло на объемы производства. Сейчас собирают вагоны для Норвегии, Азербайджана, Венгрии.За прошлый год создали 700 новых рабочих мест. 2019 здесь называют рекордом по темпам производства. 260 вагонов сошли с этих рельсов. Доехали даже до Южной Америки. Количество производственных часов увеличили вдвое до 1 400 000. В этом году эта цифра вырастет. Заказы для внешних и для внутреннего рынка. Расширяют производственные площади минимум на четверть. Об инвестициях в будущее нашему корреспондентурассказал первый заместить директора - главный инженер Сергей Карпович.