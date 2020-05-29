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В Беларуси стали продавать смарт-часы HUAWEI Watch GT2e плюс наушники за 10 копеек

29.05.2020 14:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Продажи смарт-часов HUAWEI Watch GT2e стартовали в сети салонов и интернет-магазине МТС. Первые покупатели новинки по 14 июня смогут дополнительно приобрести беспроводные наушники Huawei FreeBuds Lite всего за 10 копеек.

HUAWEI Watch GT2e – смарт-часы, разработанные, чтобы вдохновлять на активный образ жизни. Гаджет поддерживает 100 режимов тренировок, снабжен огромным количеством функций мониторинга здоровья и при этом демонстрирует поразительную автономность.

Прочный корпус HUAWEI Watch GT2e из нержавеющей стали идеально сочетается с яркими спортивными ремешками, обеспечивая удобство использования. Новинка оснащена цветным 1,39-дюймовым AMOLED-экраном высокого разрешения и широким выбором оригинальных циферблатов.

Смарт-часы HUAWEI Watch GT2e станут вашим лучшим спортивным компаньоном. Поддерживают 15 спортивных режимов, из них 8 видов тренировок – на открытом воздухе и 7 – в помещениях. Надежно защищены от попадания влаги и выдерживают погружение на глубину до 50 метров, что позволит использовать их во время плавания. Предусмотрен мониторинг 85 настраиваемых активностей, в число которых входят уличные танцы, паркур, скалолазание, йога, бокс и многое другое. Оснащены навигационными системами GPS и ГЛОНАСС для точного построения маршрутов во время тренировок без подключения к основному мобильному устройству.

Гаджет работает на базе процессора Kirin A1, который обеспечивает высокую скорость обработки данных. Благодаря емкому аккумулятору и энергосберегающему процессору, HUAWEI Watch GT2e способны работать от одного заряда до 14 дней, а с постоянно включенным GPS – до 30 часов. Гаджет оснащен внутренним накопителем на 4 Гб, который позволяет сохранять и воспроизводить на смарт-часах до 500 музыкальных композиций. Установите сопряжение смарт-часов HUAWEI Watch GT2e с Bluetooth-наушниками и наслаждайтесь прослушиванием, не обращаясь к смартфону.

Будьте в движении и оставайтесь мобильными со смарт-часами HUAWEI Watch GT2e. Следите за здоровьем, получайте уведомления о входящих вызовах и сообщениях, слушайте любимую музыку и ведите разговоры в режиме реального времени.

Покупайте HUAWEI Watch GT2e в салонах связи интернет-магазине МТС за 449 рублей единым платежом, либо в рассрочку на год с ежемесячной выплатой 40,81 рубля. Приобретая смарт-часы на два года, сумма платежа составит 19,50 рубля в месяц.

 
 
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Продажи смарт-часов HUAWEI Watch GT2e стартовали в сети салонов и интернет-магазине МТС. Первые покупатели новинки по 14 июня смогут дополнительно приобрести беспроводные...
 
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