Лукашенко высказался о приватизации: «Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко отметил, что некоторые люди сейчас предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. Свое мнение о приватизации он высказал перед работниками МТЗ, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены, — заявил он.

Президент подчеркнул, что повальная приватизация — не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности.

— Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие, — отметил Лукашенко.

— Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже президентом стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя, — добавил Лукашенко. В этой связи он подчеркнул, что не может просто так распродавать государственную собственность: ведь заводы создавались коллективами людей, предыдущими поколениями.

— Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? — спросил президент. — Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно — будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете.