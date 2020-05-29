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С 1 июля - «шенген» по 35 евро

29.05.2020 17:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соглашения Беларуси и Евросоюза о реадмиссии и упрощении визового режима вступают в силу с 1 июля, все процедуры завершены, рассказали TUT.BY в МИД.


Напомним, 27 мая Совет ЕС одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью. 29 мая Беларусь получила от ЕС официальное уведомление о завершении Евросоюзом официальной процедуры ратификации.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе.

 
 
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Беларусь получила от ЕС официальное уведомление о завершении Евросоюзом официальной процедуры ратификации.
 
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