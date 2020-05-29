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«Газпром» заявил о долге Беларуси в 165,57 млн долларов

29.05.2020 17:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Газпром» готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн, сообщил председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года», - сказал Миллер.

По его словам, «письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», сообщает ТАСС.

14 мая белорусские власти снова подняли тему покупки у России газа по цене, которая на данный момент почти вдвое больше, чем цена на российский газ для европейских стран. 

13 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый в Беларусь газ.
 
14 февраля белорусская сторона подписала в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования стоимости газа, в этом году дешевле для Беларуси он не будет. В начале февраля Александр Лукашенко заявил, что Россия обманула Беларусь, так как обещала перевести нашу страну на внутрироссийские цены. 

 
 
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«Газпром» готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн, сообщил...
 
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