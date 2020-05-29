«Газпром» заявил о долге Беларуси в 165,57 млн долларов

«Газпром» готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн, сообщил председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года», - сказал Миллер.

По его словам, «письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», сообщает ТАСС.

14 мая белорусские власти снова подняли тему покупки у России газа по цене, которая на данный момент почти вдвое больше, чем цена на российский газ для европейских стран.

состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый в Беларусь газ. 13 апреляСергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бына поставляемый в Беларусь газ.