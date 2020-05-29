|
«Газпром» заявил о долге Беларуси в 165,57 млн долларов
29.05.2020 17:42 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
«Газпром» готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн, сообщил председатель правления газового холдинга Алексей Миллер.
«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года», - сказал Миллер.
По его словам, «письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь»,
14 мая белорусские власти снова подняли
13 апреля
14 февраля белорусская сторона
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Газпром» готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн, сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)