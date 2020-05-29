Беларусь не имеет задолженности перед РФ за газ — Минэнерго

Источник материала: Вороновская газета





У Беларуси нет задолженности перед РФ за газ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

«Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами», — отметили в пресс-службе.

По информации Минэнерго, в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

«Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», — добавили в пресс-службе.

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