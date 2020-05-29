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Беларусь опровергла долги за газ

30.05.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У Беларуси нет задолженности перед российским ПАО «Газпром» за импортируемый природный газ, однако есть разногласия по его цене с учетом калорийности, заявили в Министерстве энергетики.

«Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время, признали в Минэнерго, «между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что холдинг готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн. 

14 мая белорусские власти снова подняли тему покупки у России газа по цене, которая на данный момент почти вдвое больше, чем цена на российский газ для европейских стран.  13 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. 

14 февраля белорусская сторона подписала в Москве годовой договор на поставки газа в наш страну из России. Согласно определенному ранее порядку формирования стоимости газа, в этом году дешевле для Беларуси он не будет. В начале февраля Александр Лукашенко заявил, что Россия обманула Беларусь, так как обещала перевести нашу страну на внутрироссийские цены. 

 
 
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У Беларуси нет задолженности перед российским ПАО «Газпром» за импортируемый природный газ, однако есть разногласия по его цене с учетом калорийности, заявили в...
 
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