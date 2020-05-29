Беларусь опровергла долги за газ

У Беларуси нет задолженности перед российским ПАО «Газпром» за импортируемый природный газ, однако есть разногласия по его цене с учетом калорийности, заявили в Министерстве энергетики.

«Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время, признали в Минэнерго, «между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил , что холдинг готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн.

14 мая белорусские власти снова подняли тему покупки у России газа по цене, которая на данный момент почти вдвое больше, чем цена на российский газ для европейских стран. 13 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ.