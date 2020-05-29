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Беларусь опровергла долги за газ
30.05.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
У Беларуси нет задолженности перед российским ПАО «Газпром» за импортируемый природный газ, однако есть разногласия по его цене с учетом калорийности, заявили в Министерстве энергетики.
«Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами», - сообщили в ведомстве.
В настоящее время, признали в Минэнерго, «между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.
Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов,
Напомним, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер
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У Беларуси нет задолженности перед российским ПАО «Газпром» за импортируемый природный газ, однако есть разногласия по его цене с учетом калорийности, заявили в...
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