ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Налоговая объяснила, кто считается ремесленником

09.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Налоговая объяснила, кто считается ремесленником
Кто считается ремесленником, каков размер ремесленного сбора и где мастера могут продавать изготовленные ими изделия? На эти вопросы корреспонденту pinsknews.by ответили в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

Под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, если иное не предусмотрено законодательством и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан.

Так, в частности, к ремесленной деятельности относятся:

  • изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря,  интерьерных кукол, кошельков, браслетов, ваз, горшков и кашпо для цветов, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);
  • изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);
  • изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки;
  • изготовление и ремонт рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;
  • кузнечное дело;
  • изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;
  • изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей;
  • заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента и др.

До начала осуществления ремесленной деятельности физические лица обязаны подать в налоговый орган по месту жительства заявление о постановке на учёт и уплатить ремесленный сбор.

За осуществление ремесленной деятельности (вне зависимости от количества осуществляемых видов этой деятельности) устанавливается ставка сбора в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на момент его уплаты.

Физические лица, осуществляющие виды ремесленной деятельности, вправе реализовывать изготовленные ими товары:

  • на торговых местах на рынках, ярмарках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах;
  • в помещениях, используемых для их изготовления;
  • с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет;
  • путем пересылки почтовым отправлением (в том числе международным);
  • доставки по указанному потребителем адресу любым видом транспорта;
  • а также на основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« За выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении физлица должны уплатить госпошлину
Пинские спасатели призывают взрослых и детей присоединиться к акции «Каникулы без дыма и огня!» »
Новости дня
Новости экономики
 
Неутешительный прогноз. Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика