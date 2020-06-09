Налоговая объяснила, кто считается ремесленником

Источник материала: Полесская правда



Кто считается ремесленником, каков размер ремесленного сбора и где мастера могут продавать изготовленные ими изделия? На эти вопросы корреспонденту pinsknews.by ответили в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

Под ремесленной деятельностью понимается не являющаяся предпринимательской деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, если иное не предусмотрено законодательством и направленная на удовлетворение бытовых потребностей граждан.

Так, в частности, к ремесленной деятельности относятся:

изготовление изделий ручной работы (кухонного инвентаря, интерьерных кукол, кошельков, браслетов, ваз, горшков и кашпо для цветов, пасхальных яиц-писанок, сувениров (в том числе на магнитной основе), обложек, чехлов для телефона, планшета и очков, свадебных аксессуаров);

изготовление цветов и композиций, в том числе из растительных материалов местного происхождения (за исключением композиций из живых цветов);

изготовление национального белорусского костюма (его деталей) с сохранением традиционного кроя и вышивки;

изготовление и ремонт рыболовных снастей и приспособлений для рыбалки;

кузнечное дело;

изготовление художественных изделий из бумаги и папье-маше;

изготовление сельскохозяйственного и садово-огородного инструмента или его частей;

заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента и др.

До начала осуществления ремесленной деятельности физические лица обязаны подать в налоговый орган по месту жительства заявление о постановке на учёт и уплатить ремесленный сбор.

За осуществление ремесленной деятельности (вне зависимости от количества осуществляемых видов этой деятельности) устанавливается ставка сбора в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на момент его уплаты.

Физические лица, осуществляющие виды ремесленной деятельности, вправе реализовывать изготовленные ими товары: