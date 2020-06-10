Белорусские военные поедут на парад в Москву

Источник материала: Tut.by

Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Их отъезд в Россию запланирован на 15 июня», — сообщили в Минобороны.

На парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня, приглашены парадные расчеты 19 государств.

Как рассказывал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин, на аэродромах будут развернуты санитарно-карантинные посты для проведения барьерных медицинских осмотров иностранных делегаций, в местах проживания представителям делегаций будет проведено экспресс-тестирование. При этом за каждым парадным расчетом будет закреплен медперсонал для проведения наблюдения, измерения температуры и экспресс-тестирования.

Также перед поездкой в Россию зарубежные делегации должны пройти двухнедельный карантин, а по прилете в Москву предоставить документы с отрицательным результатом на COVID-19.

Открытым остается вопрос, посетит ли парад Победы в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко. Ранее о том, что Лукашенко ждут в Москве , заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. За несколько часов до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том , что Александр Лукашенко пока не подтвердил свое присутствие на параде, хотя и получил приглашение. Пресс-служба президента Беларуси хранит по этому поводу молчание.