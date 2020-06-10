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Вспомнить все. Тест по знаковым цифрам избирательных кампаний Беларуси с 1994-го по 2020-й

10.06.2020 16:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сколько процентов наберет победитель президентских выборов — 2020 и кто это будет, пока сказать нельзя. Однако вспомнить знаковые числа предыдущих кампаний и что тогда происходило — можно. TUT.BY предлагает сделать это в тесте: двигайте ползунок и вспоминайте современную историю.

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