Вспомнить все. Тест по знаковым цифрам избирательных кампаний Беларуси с 1994-го по 2020-й

Источник материала: Tut.by

Сколько процентов наберет победитель президентских выборов — 2020 и кто это будет, пока сказать нельзя. Однако вспомнить знаковые числа предыдущих кампаний и что тогда происходило — можно. TUT.BY предлагает сделать это в тесте: двигайте ползунок и вспоминайте современную историю.