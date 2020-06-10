Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Строительство нефтепровода Гомель - Горки начнется 1 ноября Он соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода "Дружба" и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти. Проект будет...

Он соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода "Дружба" и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти. Проект будет финансироваться за счет собственных средств ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и будет стоить около Br300 млн.Общая протяженность нового магистрального нефтепровода составит до 207 километров. Максимальный объем перекачки - 6 миллионов тонн в год.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите