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Строительство нефтепровода Гомель - Горки начнется 1 ноября
10.06.2020 16:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОн соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода "Дружба" и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти. Проект будет финансироваться за счет собственных средств ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и будет стоить около Br300 млн.
Общая протяженность нового магистрального нефтепровода составит до 207 километров. Максимальный объем перекачки - 6 миллионов тонн в год.
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Он соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода "Дружба" и улучшит логистику для альтернативных поставок нефти. Проект будет...
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