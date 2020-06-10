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Mastercard помогает распространению бесконтактной технологии оплаты

10.06.2020 16:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным Mastercard, 78% всех транзакций в европейском регионе совершаются бесконтактно. В новом общеевропейском исследовании изучили мнения и новые привычки покупателей, и результаты опроса подтверждают, что использование бесконтактной технологии – это выбор, который пройдет проверку временем.

В Европе популярность бесконтактной технологии была выше, чем в других частях мира, и раньше. А недавно Mastercard предложила увеличить лимиты покупок без ПИН-кода в 42 странах, чтобы держатели карт могли еще шире пользоваться преимуществами этого самого быстрого и простого способа оплаты. В Беларуси до 9 апреля 2020 года в одно касание картой можно было оплатить покупку без ввода ПИН-кода на сумму до 20 рублей, после введения нового подхода сумма стала выше в пять раз – 100 рублей.

Сегодня Беларусь в числе лидеров по росту безналичных платежей в Европе – больше половины оплат в стране бесконтактные. Такие операции очень востребованы в Беларуси еще и потому, что это одна из стран, где можно рассчитаться картой за проезд в метрополитене, а также на некоторых городских линиях в железнодорожном транспорте.

Рост бесконтактных операций в Беларуси связан и с возможностью оплаты в одно касание смартфоном. Первыми воспользоваться оплатой с Samsung Pay смогли именно держатели карт Mastercard, в прошлом году в Беларуси начал работать и Apple Pay, есть возможность оплачивать покупки и с Garmin Pay. 

Среди опрошенных 89% согласились с утверждением, что освоить бесконтактную технологию просто, а почти половина европейцев (42%) отметили, что потребность в наличных сократилась в период распространения COVID-19. После завершения пандемии бесконтактная технология не потеряет свою актуальность – так считают 73% респондентов. Для 64% оплата в одно касание стала наиболее предпочтительным способом расчета за офлайн-покупки.

Ранее Mastercard отмечала удвоение количества платежей смартфонами в Европе – с 7% до 14% в первом квартале. Однако бесконтактная оплата пластиковой картой остается наиболее популярным способом (86%). В среднем, 28% респондентов предпочитают оплачивать покупки смартфоном, а 4% – другими гаджетами с платежным функционалом (например, часами). Среди опрошенных 17% утверждают, что больше не пользуются наличными деньгами, а 40% стали чаще использовать карты с возможностью бесконтактной оплаты.

«Mastercard всегда лидировала в Европе не только во внедрении бесконтактной технологии, но и в привлечении держателей карт к этому способу оплаты. В связи с повышением лимитов для бесконтактной оплаты в таком большом количестве стран мы уделяем особое внимание защите и безопасности данных. Наши технологии всегда помогали в изучении изменений покупательского поведения и в защите денежных средств держателей карт, чтобы они чувствовали себя уверенно в постоянно развивающемся мире коммерции», – прокомментировал Милан Гаудер, исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям Mastercard в Европе.

Респонденты, которые используют бесконтактную технологию каждый день, отметили, что оплата в одно касание – это гигиенично, чисто (81%) и просто (85%). Чаще всего бесконтактной оплатой пользуются в продуктовых (87%) и розничных (54%) магазинах, а также аптеках (48%).

Более половины европейцев (64%) уже освоили бесконтактную технологию, так как считают ее наиболее безопасным способом оплаты. Но для того чтобы такие виды платежей вошли в привычку у остальных пользователей, нужно еще многое сделать.

«В Европе случаев мошенничества с бесконтактными платежами заметно меньше, чем при обычной оплате картой, и их количество продолжает снижаться. Вместе с увеличением лимитов для бесконтактной оплаты были введены и меры по борьбе с мошенничеством – использование кумулятивных лимитов и усиление контроля. Держатели карт могут быть уверены в том, что они под надежной защитой», – отметил Риго Ван ден Брок, старший вице-президент Cyber Intelligence Solutions, Mastercard.

 
 
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По данным Mastercard, 78% всех транзакций в европейском регионе совершаются бесконтактно.
 
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