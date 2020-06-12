|
Роман Головченко посетил МАЗ во время первой выездной поездки после назначения
12.06.2020 15:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусскому автопрому важно сохранять устойчивость к внешним шокам. В условиях пандемии и снижения деловой активности правительство нацеливает предприятия на стабильную работу. Сегодня один из гигантов - Минский автомобильный завод - посетил премьер-министр. У Романа Головченко это первая выездная поездка после назначения. Внимание к крупным промышленникам и отрасли не случайно. Президент ориентировал приложить максимум усилий: обеспечить прибыльную работу и устойчивый экспорт.
Поддержка реального сектора возможна при условии взаимных обязательств
Премьер оценил модельный ряд столичного производителя, экономические итоги квартала. На совещании с топ-менеджерами обсудили, насколько эффективен сегодня завод и какие меры поддержки нужны предприятию. Финансовое плечо государство подставит, заключил премьер-министр, но только при условии взаимных обязательств. Поддержка МАЗа будет напрямую увязана с выполнением бизнес-планов. И в нынешних условиях это касается всего реального сектора.
Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Решения будут приниматься комплексно. Пока мы фактически ежедневно в правительстве смотрим все предприятия, что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4-5 месяцев этого года. Поэтому решения будут приняты, в том числе по МАЗу. Но, естественно, они все будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению взятых на себя показателей. Если надо предприятие поддержать, и оно по-прежнему гарантирует, что выполняет и будет выполнять свои обязательства, это нормально. Любой собственник оказывает поддержку своему активу в трудной ситуации. Здесь никакой чрезвычайщины нет".
Кабинет министров предложит производителям разные механизмы помощи
Универсальных инструментов поддержки не будет. Кабинет министров предложит производителям разные механизмы помощи - в зависимости от экономики каждого отдельного завода. Задача не накачать деньгами предприятия, а оказать точечную помощь на условиях возврата ресурсов после улучшения внешней конъюнктуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскому автопрому важно сохранять устойчивость к внешним шокам. В условиях пандемии и снижения деловой активности правительство нацеливает предприятия на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)