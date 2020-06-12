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Роман Головченко посетил МАЗ во время первой выездной поездки после назначения

12.06.2020 15:40 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусскому автопрому важно сохранять устойчивость к внешним шокам. В условиях пандемии и  снижения деловой активности правительство нацеливает предприятия на стабильную работу. Сегодня один из гигантов - Минский автомобильный завод - посетил премьер-министр. У Романа Головченко  это  первая выездная поездка после назначения. Внимание к крупным промышленникам и отрасли  не случайно. Президент ориентировал приложить максимум усилий: обеспечить прибыльную работу и устойчивый экспорт. 


Поддержка реального сектора возможна при условии взаимных обязательств


Премьер оценил модельный ряд столичного производителя, экономические итоги квартала. На совещании с топ-менеджерами обсудили, насколько эффективен сегодня завод и какие меры поддержки нужны предприятию. Финансовое плечо государство подставит, заключил премьер-министр, но только при условии взаимных обязательств. Поддержка МАЗа будет напрямую увязана с выполнением бизнес-планов. И в нынешних условиях это касается всего реального сектора.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Решения будут приниматься комплексно. Пока мы фактически ежедневно в правительстве смотрим все предприятия,  что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4-5 месяцев этого года. Поэтому решения будут приняты, в том числе по МАЗу. Но, естественно, они все будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению взятых на себя показателей. Если надо предприятие поддержать, и оно по-прежнему гарантирует, что выполняет и будет выполнять свои обязательства, это нормально. Любой собственник оказывает поддержку своему активу в трудной ситуации. Здесь никакой чрезвычайщины нет". 


Кабинет министров предложит производителям разные механизмы помощи 


Универсальных инструментов поддержки не будет. Кабинет министров предложит производителям разные механизмы помощи - в зависимости от экономики каждого отдельного завода. Задача  не накачать деньгами предприятия, а оказать точечную помощь на условиях возврата ресурсов после улучшения внешней конъюнктуры.

 
 
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Белорусскому автопрому важно сохранять устойчивость к внешним шокам. В условиях пандемии и  снижения деловой активности правительство нацеливает предприятия на...
 
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