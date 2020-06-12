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Поддержка реального сектора возможна при условии взаимных обязательств





Кабинет министров предложит производителям разные механизмы помощи

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роман Головченко посетил МАЗ во время первой выездной поездки после назначения Белорусскому автопрому важно сохранять устойчивость к внешним шокам. В условиях пандемии и снижения деловой активности правительство нацеливает предприятия на...

Белорусскому автопрому важно сохранять устойчивость к внешним шокам. В условиях пандемии и снижения деловой активности правительство нацеливает предприятия на стабильную работу. Сегодня один из гигантов - Минский автомобильный завод - посетил премьер-министр. У Романа Головченко это первая выездная поездка после назначения. Внимание к крупным промышленникам и отрасли не случайно. Президент ориентировал приложить максимум усилий: обеспечить прибыльную работу и устойчивый экспорт.Премьер оценил модельный ряд столичного производителя, экономические итоги квартала. На совещании с топ-менеджерами обсудили, насколько эффективен сегодня завод и какие меры поддержки нужны предприятию. Финансовое плечо государство подставит, заключил премьер-министр, но только при условии взаимных обязательств. Поддержка МАЗа будет напрямую увязана с выполнением бизнес-планов. И в нынешних условиях это касается всего реального сектора.Универсальных инструментов поддержки не будет. Кабинет министров предложит производителям разные механизмы помощи - в зависимости от экономики каждого отдельного завода. Задача не накачать деньгами предприятия, а оказать точечную помощь на условиях возврата ресурсов после улучшения внешней конъюнктуры.