Белорусы входят в топ-20 иностранных владельцев компаний в Чехии

Источник материала: Tut.by

Согласно исследованию консалтинговой компании Bisnode, на которое ссылается издание Businessinfo.cz , в настоящее время белорусский капитал контролирует 1286 компаний в Чехии. По этому показателю белорусские предприниматели занимают 17-е место, опережая, в частности, бизнесменов из Франции, Молдовы и Казахстана.



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Однако число белорусских бизнесов в Чехии постоянно сокращается. Как подсчитали специалисты Bisnode, за 2016-2020 годы их стало меньше на 18,66%. Уменьшение белорусского присутствия в Чехии происходило ежегодно.

В 2016 году действовала 1581 компания с белорусским капиталом, в 2017 году – 1549, в 2018 году – 1524, а в 2019 году – 1402. В итоге в 2019 году белорусов обошли румыны, а в 2020 году — болгары.

Из самых известных компаний с белорусским капиталом, открытых в Чехии, в первую очередь нужно выделить представителей IT-бизнеса.

В Праге находится центральный офис одного из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения IBA Group. Холдинг, который контролирует Сергей Левтеев, имеет в нескольких чешских городах центры разработки.

Офисы и центры разработки в Чехии принадлежат также EPAM Systems и Wargaming Group.

В Праге зарегистрирована инвестиционная компания IT Portal, через которую белорусы контролируют около трех десятков стартапов в российском парке «Сколково».

Лидером по инвестициям в чешскую экономику в 2020 году стали словаки. В настоящее время действует 13 948 компаний со словацким капиталом. Словаки потеснили с первого места россиян, у которых теперь 13 427 компаний. Третье место с 12 461 бизнесом на территории Чехии занимают украинские инвесторы. Наибольшими темпами за этот период увеличивалось присутствие в чешской экономике инвесторов из Румынии – на 89,52%.