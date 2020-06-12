Бабарико о деле Белгазпромбанка: Снимайте обвинения с моих друзей - это мои деньги

Источник материала: Tut.by

Стрим Виктора Бабарико, запланированный на 19 часов, начался раньше, так как в его штабе были опасения относительно новых задержаний, в том числе самого претендента на пост президента. Кандидат на участие в выборах президента объяснил, откуда у его друзей могут быть «неучтенные» деньги.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Произошедший в четверг обыск в Белгазпромбанке у Виктора Бабарико «вызвал не просто недоумение, а какие-то страсти», заявил он во время стрима на своем YouTube-канале.

Комментируя заявление председателя КГК Ивана Тертеля о наличии доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности, Бабарико обозначил, что ему не предъявлено никаких обвинений: «не было никаких действий, ни, тем более, суда».

— Все деньги, которые у меня есть (которые я буду обязательно декларировать), все мое имущество, получены законным путем, и с него уплачены подоходные налоги, — заявил Бабарико.

Он также сообщил, что у трех его друзей, которые находятся в статусе подозреваемых, хранились его личные финансовые средства.

— Если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю — это мои деньги. У моего друга, которого зовут Дмитрий, есть депозит на 100 тысяч евро, которые я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было распределять ресурс на случай непредвиденных действий, — прокомментировал Бабарико.

По его словам, еще 100 тысяч долларов и ценные бумаги на сумму около 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов хранятся «у друга Владимира».

— Если основанием для предъявления обвинения являются именно эти суммы, я еще раз хочу сказать, снимайте эти обвинения. Это деньги мои, я их собираюсь и собирался отражать в своей декларации. И очень надеюсь на то, что они будут не только в моей декларации, а будут мне возвращены по истечению срока депозита или погашения ценных бумаг. Все эти деньги приобретены из легальных источников, — продолжил экс-глава Белгазпромбанка.

В произошедшем он увидел и положительные моменты.

— Было сказано, что меня хотят видеть в качестве кандидата в президенты. Значит есть большая надежда, что нашу группу и меня зарегистрируют. И мы расскажем всю правду белорусскому народу о том, кто такой Виктор Бабарико, — заявил он.