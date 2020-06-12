ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бабарико о деле Белгазпромбанка: Снимайте обвинения с моих друзей - это мои деньги

12.06.2020 19:30 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стрим Виктора Бабарико, запланированный на 19 часов, начался раньше, так как в его штабе были опасения относительно новых задержаний, в том числе самого претендента на пост президента. Кандидат на участие в выборах президента объяснил, откуда у его друзей могут быть «неучтенные» деньги.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Произошедший в четверг обыск в Белгазпромбанке у Виктора Бабарико «вызвал не просто недоумение, а какие-то страсти», заявил он во время стрима на своем YouTube-канале.

Комментируя заявление председателя КГК Ивана Тертеля о наличии доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности, Бабарико обозначил, что ему не предъявлено никаких обвинений: «не было никаких действий, ни, тем более, суда».

— Все деньги, которые у меня есть (которые я буду обязательно декларировать), все мое имущество, получены законным путем, и с него уплачены подоходные налоги, — заявил Бабарико.

Он также сообщил, что у трех его друзей, которые находятся в статусе подозреваемых, хранились его личные финансовые средства.

— Если деньги, о которых упоминал Александр Григорьевич Лукашенко, найдены у моих друзей, то я официально заявляю — это мои деньги. У моего друга, которого зовут Дмитрий, есть депозит на 100 тысяч евро, которые я его попросил положить, потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине. Мне нужно было распределять ресурс на случай непредвиденных действий, — прокомментировал Бабарико.

По его словам, еще 100 тысяч долларов и ценные бумаги на сумму около 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов хранятся «у друга Владимира».

— Если основанием для предъявления обвинения являются именно эти суммы, я еще раз хочу сказать, снимайте эти обвинения. Это деньги мои, я их собираюсь и собирался отражать в своей декларации. И очень надеюсь на то, что они будут не только в моей декларации, а будут мне возвращены по истечению срока депозита или погашения ценных бумаг. Все эти деньги приобретены из легальных источников, — продолжил экс-глава Белгазпромбанка.

В произошедшем он увидел и положительные моменты.

— Было сказано, что меня хотят видеть в качестве кандидата в президенты. Значит есть большая надежда, что нашу группу и меня зарегистрируют. И мы расскажем всю правду белорусскому народу о том, кто такой Виктор Бабарико, — заявил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бабарико рассказал, откуда у его бывших коллег и друзей деньги, которые могли стать основанием для уголовного дела
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бабарико в прямом эфире о громких событиях этой недели. Стрим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика