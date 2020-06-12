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«Газпром» назвал противозаконными действия Нацбанка Беларуси по смене руководства Белгазпромбанка

12.06.2020 20:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские Газпромбанк и «Газпром» заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства Белгазпромбанка. Об этом говорится в совместном заявлении российских акционеров Белгазпромбанка.


В сообщении указано, что 11 июня «в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.

Указанные действия «совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».

Акционеры «Белгазпромбанка» намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», говорится в совместном заявлении Газпромбанк и «Газпрома».

Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

Вчера в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она подтвердила TUT.BY.

Сегодня, 12 июня, глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Белгазпромбанк, в котором трудится 1640 человек, заработал 96,6 млн рублей

Банк кредитует ведущие предприятия различных отраслей экономики. «Банк ориентирован в основном на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на 1 октября 2019 года составило 41 211», — говорится в одном из последних проспектов эмиссии облигаций банка.

Госкомимуществу Беларуси принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка.

 
 
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11 июня в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению...
 
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