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«Газпром» назвал противозаконными действия Нацбанка Беларуси по смене руководства Белгазпромбанка
12.06.2020 20:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российские Газпромбанк и «Газпром» заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при
В сообщении указано, что 11 июня «в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.
Указанные действия «совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров «Белгазпромбанк», а также интересы клиентов и вкладчиков».
Акционеры «Белгазпромбанка» намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», говорится в совместном заявлении Газпромбанк и «Газпрома».
Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.
Вчера в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она
Сегодня, 12 июня, глава КГК Иван Тертель
Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Белгазпромбанк, в котором трудится 1640 человек, заработал 96,6 млн рублей
Банк
Госкомимуществу Беларуси принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка.
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11 июня в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению...
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