Десять резонансных историй о том, как силовики задерживали банкиров

Источник материала: Tut.by

На неделе силовики задержали бывших и действующих топ-менеджеров Белгазпромбанка. Это произошло на фоне избирательной кампании Виктора Бабарико, который руководил банком 20 лет. За 26 лет правления страной Александра Лукашенко случилось немало историй, когда силовики задерживали банкиров. Мы отобрали 10 наиболее резонансных случаев.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Тамара Винникова

В начале 90-х Тамара Винникова возглавляла «Беларусбанк». Она вошла в доверие к Лукашенко и стала неформальным советником президента. Из-за разногласий с Винниковой подал в отставку председатель правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.

В 1996 году Тамара Винникова возглавила Нацбанк. Но проработала там немного. Спустя год ее задержали в кабинете руководителя Комитета госконтроля Николая Домашкевича. Следствие по ее делу велось в течение двух лет. Винникову обвиняли в совершении должностных преступлений и причинении государству ущерба в особо крупных размерах. Из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемая в 1999 году была переведена из СИЗО КГБ под домашний арест. Вскоре она бежала из страны , несмотря на круглосуточную охрану своей минской квартиры, и осела в Лондоне.

Андрей Климов

В начале 90-х выпускник Львовского пожарно-технического училища МВД СССР Андрей Климов устал работать по специальности и решил создать свой бизнес. Он занимался строительством, выполнял крупные госзаказы, владел банком и газетой. В 1995 году Климов стал депутатом Верховного Совета. Через год он оказался одним из инициаторов импичмента Александру Лукашенко. После референдума-1996 начались массированные проверки предпринимательской деятельности Климова.



Фото: Александра Зотова, belgazeta.by

Минский частный строительный банк Андрея Климова просуществовал до 1998 года, пока не арестовали его главного акционера. Спустя год банк ликвидировали.

В марте 2000 года Климова приговорили к 6 годам лишения свободы за «хищение в особо крупных размерах», «служебный подлог» и «выманивание кредита или дотаций». Спустя 2 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Потом еще дважды отсидел в тюрьме (2005−2006 и 2007−2008 гг.). Сначала за акцию «Революция» перед Днем Воли на Октябрьской площади Минска. Потом за «призывы к свержению государственного строя», которые якобы содержались в его статье на сайте «Хартии-97».

В 2010 году Климов окончил юридический факультет БГУ и продолжил заниматься бизнесом. От активной политической деятельности отошел.

Николай Раков

В 2000 году был арестован один из старейших и влиятельных банкиров Беларуси — гендиректор «Белпромстройбанка» Николай Раков. Его и создателей производства синтетических алмазов обвиняли в хищениях в особо крупных размерах при строительстве завода в поселке Атолино. Общая сумма ущерба составила 6,89 млн долларов.

В 2005 году банкир и компаньоны приговорены к длительному сроку заключения. Нескольким фигурантам уголовного дела удалось покинуть Беларусь. Никто из приговоренных не считал себя винным.

Как утверждали защитники Николая Ракова, стараниями банкира была возвращена львиная часть кредита, направленная на строительство предприятия. В конечном счете из 5 млн долларов невозвращенными осталось чуть более 500 тыс. долларов. Но так как предприятие начало работать, то эти средства можно было вернуть. Сторонники Ракова считали, что дело по «Белпромстройбанку» имело заказной характер.

На протяжении ряда лет предприятие «Адамас БГУ» сопровождали скандалы. В конце 2014 года оно перешло под контроль «Беларусьторга» Управления делами президента.

Евгений Кравцов

МинскКомплексбанк был образован в феврале 1996 года в результате выделения из состава Комплексбанка его минского филиала и объединения с Монолитбанком. Главным идеологом банка стал Евгений Кравцов. МинскКомплексбанк вел активную деятельность. В числе клиентов были и крупные госпредприятия. В том числе «Горизонт», которым руководил нынешний посол Беларуси в России Владимир Семашко. Когда пришло время предприятию отдавать долги , появилось уголовное дело на банкира…



фото: spvpk.ru

Летом 2002 года сотрудники КГБ в поезде Минск — Москва задержали Кравцова, который официально покинул пост руководителя банка. Его подозревали в хищении 18 тыс. долларов банковских средств. Следствию понадобилось почти полгода, чтобы расширить круг обвинений для экс-банкира.

В 2004 году суд Московского района Минска приговорил Кравцова к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в «завладении имуществом в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору с группой лиц». Банкир виновным себя не признал.

Спустя 4 года Кравцов вышел на свободу и переехал в российский Серпухов. В 2012 году он умер от рака.

МинскКомплексбанк пытались спасти через введение временной администрации и возвращение власти дирекции в надежде, что та договорится о покупке с «Альфа-Банком». Но сделать это не удалось. В июне 2005 года Александр Лукашенко своим указом присоединил «МинсКомплексбанк» к «Беларусбанку».

Александр Татаринцев

Джем-банк был зарегистрирован в Беларуси в 1991 году. Спустя 8 лет гражданин Латвии Евгений Окс стал акционером банка, приобретя 34% акций.

Сложности возникли у Джем-банка летом 2005 года, когда Нацбанк сначала ввел временную администрацию, а потом отозвал все лицензии. Регулятор объяснил это сложным финансовым положением банка, который не смог выплатить вкладчикам-«физикам» 45% всех обязательств.





Одновременно с этим Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело в отношении гендиректора банка Александра Татаринцева и его зама Сергея Близнюка, а в ноябре 2006 года они были приговорены к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно. Суд также постановил взыскать с обвиняемых в пользу Джем-банка свыше 16 млн долларов в эквиваленте. По мнению обвинения, Татаринцев и Близнюк похитили 16 млн долларов, купив на эти средства долги пяти киргизских и шести американских предприятий, а затем предоставив право требования этих долгов Евгению Оксу. Якобы эта операция с самого начала была не чем иным, как механизмом скрытого хищения средств.

11 мая 2007 года Высший хозяйственный суд признал Джем-банк банкротом .

Андрей Марковский

Белорусский биржевой банк был зарегистрирован в 1992 году. В апреле 2002 года Нацбанк лишил БББ всех лицензий на осуществление банковских операций в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием, неисполнением им своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Вскоре суд признал банк признан банкротом, и в отношении него было открыто ликвидационное производство.



Фото: business.ua

В июле 2004 года суд Советского района Минска приговорил последнего предправления Белорусского биржевого банка Андрея Марковского к 5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Ставший банкиром бывший кадровый офицер КГБ признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. С Марковского суд постановил взыскать нанесенный банку ущерб в размере 4,9 млрд рублей.

Василий Барсегян

Совместный белорусско-латвийский банк «БелБалтия» был создан в 1994 году. Одним из основных учредителей выступил латвийский банк «Балтия», подконтрольный известному в криминальном мире и политических кругах «авторитету» Александру Лавенту. Среди его белорусских партнеров оказались, в частности, Дмитрий Омельянович (бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР) и Владимир Молчан (полковник в отставке службы тыла МВД Беларуси). Председателем правления банка назначили Василия Барсегяна, бывшего замначальника управления Нацбанка по надзору за деятельностью коммерческих банков.



Фото: aif.ru/

12 октября 1999 года у БелБалтии была отозвана лицензия на привлечение средств физлиц. Это произошло после того, как вклады населения в банке превысили его собственный капитал больше чем в 10 раз. В случае банкротства банк не мог выполнять обязательства перед вкладчиками. Спустя год правление Нацбанка потребовало от БелБалтии внести дополнительные средства в уставной капитал банка. Однако все меры остались не реализованы, на основании чего регулятор отозвал у БелБалтии лицензию.

В июне Хозяйственный суд Минска признал БелБалтию банкротом и в отношении него открыл ликвидационное производство. На тот момент обязательства обанкротившегося учреждения перед кредиторами составляли порядка 18 млн долларов.

В июле 2004 года суд Октябрьского района Минска вынес приговор семи бывшим сотрудникам банка «БелБалтия». Главным обвиняемым оказался Василий Барсегян. Он был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 7 годам лишения свободы. Суд насчитал ущерб в 17,7 млн долларов.

Основателям БелБалтии удалось избежать наказания, скрывшись за границей.

В 2006 году Беларусбанк досрочно погасил задолженность вкладчикам обанкротившегося банка. Тогда же на БелБалтии был поставлен крест.

Александр Нелин

Александр Нелин создал в 1994 году банк «Золотой талер», который стал ядром одной из первых частных финансово-промышленных групп независимой Беларуси. Кроме банка в нее входили страховая компания «Славполис» и сеть офтальмологических клиник «Оптимед». Девелоперские компании Нелина стояли у истоков застройки торговыми центрами Комаровского рынка. В итоге конфликт с бывшими партнерами по этим стройкам стал причиной задержания влиятельного бизнесмена в 2005 году.





В 2007 году Александра Нелина осудили на девять с половиной лет лишения свободы «за злоупотребление служебными полномочиями и мошенничество».

В 2008 году «Золотой талер» купили ливанские компании Fransa Holding и Fransabank и преобразовали его в Франсабанк.

Банкир вышел на свободу в начале 2010-х.

Александр Нелин умер в апреле 2020 года.

Владислав Коцаренко

В 2010 году для выполнения нормативов Нацбанка по капиталу для работы с физическими лицами Владислав Коцаренко объединил свой небольшой Белорусский индустриальный банк с «Технобанком», созданным Михаилом Николаевичем.

Спустя 2 года Коцаренко задержали силовики. Они подозревали банкира в пособничестве должностным лицам ряда субъектов хозяйствования на территории Беларуси в уклонении от уплаты налогов.

В 2014 году Владислава Коцаренко, который был заместителем главы Либерально-Демократической партии Беларуси, обвинили в отмывании денег и уходе от уплаты налогов в крупном размере и приговорили к 7 годом лишения свободы.

После этого семья Коцаренко перестала быть акционером банка. Ее акции обращены в собственность государства. Сейчас госдоля в «Технобанке» составляет 15,5%.

Геннадий Господарик

Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика задержали в июне 2016 года в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. По версии следствия, с 2010 по 2015 годы он получил более 215 тысяч долларов. Деньги поступали от нескольких компаний за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, Господарик признал вину. Он также погасил ущерб в 200 тысяч долларов. В сентябре 2018 года суд п риговорил его к 7,5 года лишения свободы.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

В середине ноября 2019 года Господарик вышел на свободу, ему изменили меру пресечения.

В 2018 году на свободу вышел бывший исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик, которого ранее приговорили к 8 годам лишения свободы. После освобождения он трудоустроился помощником руководителя в компанию «БР-Консалт», которая является дочерней структурой Банка развития.