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Десять резонансных историй о том, как силовики задерживали банкиров
14.06.2020 08:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе силовики
Тамара Винникова
В начале 90-х Тамара Винникова возглавляла «Беларусбанк». Она вошла в доверие к Лукашенко и стала неформальным советником президента. Из-за разногласий с Винниковой подал в отставку председатель правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
В 1996 году Тамара Винникова возглавила Нацбанк. Но проработала там немного. Спустя год ее задержали в кабинете руководителя Комитета госконтроля Николая Домашкевича. Следствие по ее делу велось в течение двух лет. Винникову обвиняли в совершении должностных преступлений и причинении государству ущерба в особо крупных размерах. Из-за ухудшения состояния здоровья подозреваемая в 1999 году была переведена из СИЗО КГБ под домашний арест. Вскоре она
Андрей Климов
В начале 90-х выпускник Львовского пожарно-технического училища МВД СССР Андрей Климов устал работать по специальности и решил создать свой бизнес. Он занимался строительством, выполнял крупные госзаказы, владел банком и газетой. В 1995 году Климов стал депутатом Верховного Совета. Через год он оказался одним из инициаторов импичмента Александру Лукашенко. После референдума-1996 начались массированные проверки предпринимательской деятельности Климова.
Минский частный строительный банк Андрея Климова просуществовал до 1998 года, пока не арестовали его главного акционера. Спустя год банк ликвидировали.
В марте 2000 года Климова приговорили к 6 годам лишения свободы за «хищение в особо крупных размерах», «служебный подлог» и «выманивание кредита или дотаций». Спустя 2 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Потом еще дважды отсидел в тюрьме (2005−2006 и 2007−2008 гг.). Сначала за акцию «Революция» перед Днем Воли на Октябрьской площади Минска. Потом за «призывы к свержению государственного строя», которые якобы содержались в его статье на сайте «Хартии-97».
В 2010 году Климов окончил юридический факультет БГУ и
Николай Раков
В 2000 году был арестован один из старейших и влиятельных банкиров Беларуси — гендиректор «Белпромстройбанка» Николай Раков. Его и создателей производства синтетических алмазов обвиняли в хищениях в особо крупных размерах при строительстве завода в поселке Атолино. Общая сумма ущерба составила 6,89 млн долларов.
В 2005 году банкир и компаньоны
Как утверждали защитники Николая Ракова, стараниями банкира была возвращена львиная часть кредита, направленная на строительство предприятия. В конечном счете из 5 млн долларов невозвращенными осталось чуть более 500 тыс. долларов. Но так как предприятие начало работать, то эти средства можно было вернуть. Сторонники Ракова считали, что дело по «Белпромстройбанку» имело заказной характер.
На протяжении ряда лет предприятие «Адамас БГУ» сопровождали скандалы. В конце 2014 года оно
Евгений Кравцов
МинскКомплексбанк был образован в феврале 1996 года в результате выделения из состава Комплексбанка его минского филиала и объединения с Монолитбанком. Главным идеологом банка стал Евгений Кравцов. МинскКомплексбанк вел активную деятельность. В числе клиентов были и крупные госпредприятия. В том числе «Горизонт», которым руководил нынешний посол Беларуси в России Владимир Семашко. Когда пришло время предприятию
Летом 2002 года сотрудники КГБ в поезде Минск — Москва
В 2004 году суд Московского района Минска приговорил Кравцова к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в «завладении имуществом в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору с группой лиц». Банкир виновным себя не признал.
Спустя 4 года Кравцов вышел на свободу и переехал в российский Серпухов. В 2012 году он
МинскКомплексбанк пытались спасти через введение временной администрации и возвращение власти дирекции в надежде, что та договорится о покупке с «Альфа-Банком». Но сделать это не удалось. В июне 2005 года Александр Лукашенко своим указом
Александр Татаринцев
Джем-банк был зарегистрирован в Беларуси в 1991 году. Спустя 8 лет гражданин Латвии Евгений Окс стал акционером банка, приобретя 34% акций.
Сложности возникли у Джем-банка летом 2005 года, когда Нацбанк сначала ввел временную администрацию, а потом отозвал все лицензии. Регулятор объяснил это сложным финансовым положением банка, который не смог выплатить вкладчикам-«физикам» 45% всех обязательств.
Одновременно с этим Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело в отношении гендиректора банка Александра Татаринцева и его зама Сергея Близнюка, а в ноябре 2006 года они были
11 мая 2007 года Высший хозяйственный суд признал Джем-банк
Андрей Марковский
Белорусский биржевой банк был зарегистрирован в 1992 году. В апреле 2002 года Нацбанк
В июле 2004 года суд Советского района Минска приговорил последнего предправления Белорусского биржевого банка Андрея Марковского к 5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Ставший банкиром бывший кадровый офицер КГБ признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. С Марковского суд постановил взыскать нанесенный банку ущерб в размере 4,9 млрд рублей.
Василий Барсегян
Совместный белорусско-латвийский банк «БелБалтия» был создан в 1994 году. Одним из основных учредителей выступил латвийский банк «Балтия», подконтрольный известному в криминальном мире и политических кругах «авторитету» Александру Лавенту. Среди его белорусских партнеров оказались, в частности, Дмитрий Омельянович (бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР) и Владимир Молчан (полковник в отставке службы тыла МВД Беларуси). Председателем правления банка назначили Василия Барсегяна, бывшего замначальника управления Нацбанка по надзору за деятельностью коммерческих банков.
12 октября 1999 года у БелБалтии
В июне Хозяйственный суд Минска признал БелБалтию банкротом и в отношении него открыл ликвидационное производство. На тот момент обязательства обанкротившегося учреждения перед кредиторами
В июле 2004 года суд Октябрьского района Минска вынес приговор семи бывшим сотрудникам банка «БелБалтия». Главным обвиняемым оказался Василий Барсегян. Он был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 7 годам лишения свободы. Суд насчитал ущерб в 17,7 млн долларов.
Основателям БелБалтии удалось избежать наказания, скрывшись за границей.
В 2006 году Беларусбанк
Александр Нелин
Александр Нелин создал в 1994 году банк «Золотой талер», который стал ядром одной из первых частных финансово-промышленных групп независимой Беларуси. Кроме банка в нее входили страховая компания «Славполис» и сеть офтальмологических клиник «Оптимед». Девелоперские компании Нелина стояли у истоков застройки торговыми центрами Комаровского рынка. В итоге конфликт с бывшими партнерами по этим стройкам стал причиной задержания влиятельного бизнесмена в 2005 году.
В 2007 году Александра Нелина
В 2008 году «Золотой талер»
Банкир вышел на свободу в начале 2010-х.
Александр Нелин
Владислав Коцаренко
В 2010 году для выполнения нормативов Нацбанка по капиталу для работы с физическими лицами Владислав Коцаренко объединил свой небольшой Белорусский индустриальный банк с «Технобанком», созданным Михаилом Николаевичем.
Спустя 2 года Коцаренко
В 2014 году Владислава Коцаренко, который был заместителем главы Либерально-Демократической партии Беларуси,
После этого семья Коцаренко перестала быть акционером банка. Ее акции обращены в собственность государства. Сейчас госдоля в «Технобанке» составляет 15,5%.
Геннадий Господарик
Бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика
В середине ноября 2019 года Господарик
В 2018 году на свободу вышел бывший исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик, которого ранее приговорили к 8 годам лишения свободы. После освобождения он трудоустроился помощником руководителя в компанию «БР-Консалт», которая является дочерней структурой Банка развития.
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За 26 лет правления страной Александра Лукашенко случилось немало историй, когда силовики задерживали банкиров. Мы отобрали 10 наиболее резонансных случаев.
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