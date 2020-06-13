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Аграрии северного региона начали массовую заготовку кормов

13.06.2020 16:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Из трав первого укоса их необходимо запасти не менее половины от общего количества. Из-за холодного мая в этом году косовицу аграрии начали на полторы-две недели позже обычного. Но теплая погода первой декады июня позволила ускорить темпы работ. На полях предприятия "Рудаково" грохот техники слышен с шести часов утра. Первый укос здесь планируют завершить за 15 погожих дней. А еще это время для испытания новой техники - на местных полях впервые работают отечественные рулонные пресс-подборщики "Фьюжн-плюс" гродненского производства. Ольга Масловская продолжит (видео).  

 
 
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Из трав первого укоса их необходимо запасти не менее половины от общего количества. Из-за холодного мая в этом году косовицу аграрии начали на полторы-две недели...
 
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