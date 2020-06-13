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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии северного региона начали массовую заготовку кормов Из трав первого укоса их необходимо запасти не менее половины от общего количества. Из-за холодного мая в этом году косовицу аграрии начали на полторы-две недели...

Из трав первого укоса их необходимо запасти не менее половины от общего количества. Из-за холодного мая в этом году косовицу аграрии начали на полторы-две недели позже обычного. Но теплая погода первой декады июня позволила ускорить темпы работ. На полях предприятия "Рудаково" грохот техники слышен с шести часов утра. Первый укос здесь планируют завершить за 15 погожих дней. А еще это время для испытания новой техники - на местных полях впервые работают отечественные рулонные пресс-подборщики "Фьюжн-плюс" гродненского производства.продолжит