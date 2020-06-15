ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Силовики заинтересовались армянским другом Лукашенко

15.06.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян воскресенье 14 июня провел на допросе в Службе национальной безопасности (СНБ) в связи с рядом возбужденных против него уголовных дел. По итогу он не был задержан. При этом около 100 его сторонников подверглись административному задержанию из-за митинга в поддержку Царукяна, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.


Фото: tsarukyan.am

Вчера в особняке Царукяна был произведен обыск, а сам он был вызван на допрос в СНБ, где оставался более восьми часов.

СНБ распространила три сообщения в связи с тремя разными уголовными делами, пишет news.am.

Первое из уголовных дел касается незаконных действий, имеющих отношение к принадлежащему Царукяну казино «Шангри-Ла». Игорное заведение функционировало с 2010 года без лицензии, в результате чего государству был причинен ущерб в размере более 29 млрд драмов (примерно 61 млн долларов). Второе дело относится к раздаче избирательных взяток во время парламентских выборов 2017 года. Еще одна претензия касается "незаконным образом оформленного отчуждения территории принадлежащему Царукяну ЗАО «Нью».

Лидер политической партии подчеркнул, что является собственником бизнесов и не связан с их управлением. «Все сегодняшние действия были политическими. Есть бумаги, состряпанные бумаги. Если все это было после моего заявления [с призывом о смене правительства], то все это носит политический характер», — заявил журналистам политик.

5 июня Царукян призвал правительство Никола Пашиняна уйти в отставку. «Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все сферы», — сказал он тогда.

14 июня впервые с момента прихода к власти Пашиняна в мае 2018 года люди вышли на улицы с требованием его отставки. В итоге около 100 человек были задержаны. После составления протоколов их отпустили. Дело в том, что в Армении продолжает действовать режим чрезвычайного положения и любые массовые мероприятия запрещены.

Гагик Царукян известен как один из богатейших предпринимателей Армении. Он поддерживает хорошие отношения с Александром Лукашенко. Белорусский лидер несколько раз отдыхал в Армении. Щедрое гостеприимство белорусской делегации оказывал как раз Царукян.

В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка. Учредителями белорусского предприятия «Армянский стандарт» выступили Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат и «Беларусьторг» Управделами президента.

В сентябре 2013 года власти Беларуси наградили Царукяна орденом Дружбы народов.

Спустя год посольство Беларуси в Армении переехало в село Ариндж Котайкской области около особняка Царукяна.

Известно также, что армянский бизнесмен подарил Николаю Лукашенко на его будущую свадьбу 400 литров коньяка и белых львят, они сейчас в Минском зоопарке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделю назад Царукян призвал правительство Никола Пашиняна уйти в отставку.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Юрий Дракохруст: Приключения рейтинга президента, или Какой процент у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика