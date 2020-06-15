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На параде Победы в Москве намерен присутствовать министр обороны Виктор Хренин
15.06.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве на параде Победы планирует присутствовать министр обороны Виктор Хренин. Об этом сообщили в военном ведомстве.
— Планируется, что генерал-майор Виктор Хренин будет присутствовать на параде в Москве, — сообщила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.
Ранее Министерство обороны
Как известно, из-за пандемии парад в российской столице перенесли на 24 июня. Проводя совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Владимир Путин заявил, что необходимо «обеспечить полную безопасность гостей», которые прибудут на парад.
Открытым остается вопрос, посетит ли парад Победы в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко. О том, что белорусского президента
Сам белорусский президент еще весной неоднократно высказывался о том, что хотел бы присутствовать 9 мая на параде в Москве. Он также
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Об этом сообщили в военном ведомстве.
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