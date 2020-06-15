На параде Победы в Москве намерен присутствовать министр обороны Виктор Хренин

Источник материала: Tut.by

В Москве на параде Победы планирует присутствовать министр обороны Виктор Хренин. Об этом сообщили в военном ведомстве.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Планируется, что генерал-майор Виктор Хренин будет присутствовать на параде в Москве, — сообщила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.

Ранее Министерство обороны сообщало , что в парадном строю по Красной площади пройдут военнослужащие сводной роты почетного караула. По словам Гаврусик, они уже прибыли в Россию.

Как известно, из-за пандемии парад в российской столице перенесли на 24 июня. Проводя совещание с постоянными членами Совбеза РФ, Владимир Путин заявил, что необходимо «обеспечить полную безопасность гостей», которые прибудут на парад.

Открытым остается вопрос, посетит ли парад Победы в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко. О том, что белорусского президента ждут в столице России , заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил подтвердил , что Лукашенко отправлено приглашение. Пресс-служба президента Беларуси хранит по этому поводу молчание.

Сам белорусский президент еще весной неоднократно высказывался о том, что хотел бы присутствовать 9 мая на параде в Москве. Он также отметил , что по-хорошему все юбилейные мероприятия лучше было бы провести в Беларуси. Наша республика — живой памятник той войне. Парад в Беларуси ни отменять, ни переносить не стали. Он прошел 9 мая, никто из мировых лидеров на нем не присутствовал.