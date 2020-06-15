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Польша не будет покупать электроэнергию с БелАЭС

15.06.2020 13:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Польская сторона полностью поддержала своих литовских коллег в вопросе белорусской атомной станции. В Польше разделяют беспокойство Литвы и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время встречи со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран о том, что Польша разделяет позицию Литвы в вопросе БелАЭС.

«Мы не только понимаем опасения Литвы, касающиеся электростанции в Островце, но и поддерживаем Литву на всех возможных европейских форумах», — цитирует «Новая газета» Моравецкого.

Сквернялис, в свою очередь, поблагодарил своего польского коллегу за поддержку позиции по отказу покупки электроэнергии с Островецкой АЭС.

Напомним, что в Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли ядерное топливо. 

Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня заявил, что Беларусь столкнулась с «абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ».

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза. 

 

 
 
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Польская сторона полностью поддержала своих литовских коллег в вопросе белорусской атомной станции. В Польше разделяют беспокойство Литвы и не намерены покупать...
 
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