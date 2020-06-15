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Польша не будет покупать электроэнергию с БелАЭС
15.06.2020 13:40 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Польская сторона полностью поддержала своих литовских коллег в вопросе белорусской атомной станции. В Польше разделяют беспокойство Литвы и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время встречи со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран о том, что Польша разделяет позицию Литвы в вопросе БелАЭС.
«Мы не только понимаем опасения Литвы, касающиеся электростанции в Островце, но и поддерживаем Литву на всех возможных европейских форумах», —
Сквернялис, в свою очередь, поблагодарил своего польского коллегу за поддержку позиции по отказу покупки электроэнергии с Островецкой АЭС.
Напомним, что в Вильнюсе
Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее
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Польская сторона полностью поддержала своих литовских коллег в вопросе белорусской атомной станции. В Польше разделяют беспокойство Литвы и не намерены покупать...
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