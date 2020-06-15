Польша не будет покупать электроэнергию с БелАЭС

Польская сторона полностью поддержала своих литовских коллег в вопросе белорусской атомной станции. В Польше разделяют беспокойство Литвы и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время встречи со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран о том, что Польша разделяет позицию Литвы в вопросе БелАЭС.

«Мы не только понимаем опасения Литвы, касающиеся электростанции в Островце, но и поддерживаем Литву на всех возможных европейских форумах», — цитирует «Новая газета» Моравецкого.

Сквернялис, в свою очередь, поблагодарил своего польского коллегу за поддержку позиции по отказу покупки электроэнергии с Островецкой АЭС.

Напомним, что в Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли ядерное топливо.

Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня заявил , что Беларусь столкнулась с «абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ».