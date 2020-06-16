Опубликован план выборочных проверок на второе полугодие 2020: к кому придут и чего ожидать

Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля 15 июня опубликовал планы выборочных проверок на второе полугодие 2020 года в Минске и по областям. Информацию о том, включена ли компания в план, можно проверить на сайте КГК. О том, как взаимодействовать с проверяющими органами и минимизировать негативные последствия проверок, рассказали адвокаты АБ «РЕВЕРА» Елена Мельникова и Андрей Толочко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Перед проверкой вас должны уведомить

Выборочная проверка может быть проведена в случае, если вас уведомили о ее проведении не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала. Уведомление должно содержать наименование контролирующего органа и проверяемой организации; месяц начала проверки; проверяемый период; основания проведения проверки; закрытый перечень вопросов, подлежащих проверке. При этом уведомление, направленное по последнему известному контролирующему органу месту нахождения проверяемого субъекта, считается полученным им по истечении трех дней со дня его направления.

Если у вас есть причины, которые препятствуют проведению проверки в установленное время, вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления направить в контролирующий орган заявление с указанием причин, по которым проверка не может быть проведена. Контролирующий орган обязан в течение двух рабочих дней со дня получения заявления принять решение по переносу проверки.

Если вашу организацию уже проверяли

Если вопросы, указанные в уведомлении, за проверяемый период уже проверялись иным органом, вы обязаны до начала проведения выборочной проверки письменно проинформировать контролирующий орган о предыдущей проверке и направить ему копию акта (справки) проверки. В этом случае вопросы, проверенные в ходе предыдущей проверки, повторно не проверяются, за исключением отдельных ситуаций (к примеру, при проведении проверки по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу).

Сроки проведения проверки

Срок проведения выборочной проверки юридического лица по общему правилу составляет не более 30 рабочих дней. Проведение выборочной проверки дольше 30 дней допускается по решению руководителя контролирующего органа или его зама. Они могут вынести решение об однократном продлении не более чем на 15 рабочих дней при наличии значительного объема документов, а также при необходимости проведения значительного количества контрольных мероприятий.

Одним из способов увеличения срока проведения проверки является возможность ее приостановления по решению руководителя контролирующего органа при наличии определенных обстоятельств (к примеру, если проверяемому субъекту необходимо восстановить документы, необходимые для проведения проверки). Срок приостановления не может превышать 3 месяца (в случае направления запроса в компетентные органы иностранных государств — 6 месяцев).

В случае приостановления проверки одновременно могут быть сняты ограничения деятельности проверяемого субъекта, если такие были наложены.

Как проходит проверка

Перед началом проверки проверяющий должен предъявить служебное удостоверение и предписание на проведение проверки. Кроме того, проверяющий должен внести сведения о проверке в книгу учета проверок организации. Проверка без внесения сведений о ней или необоснованно назначенная может быть признана незаконной. С соответствующим заявлением можно обратиться в течение 10 дней со дня начала проверки в вышестоящий контролирующий орган (вышестоящему лицу). Отказ в признании проверки незаконной можно обжаловать в суде. Важно, что несоблюдение порядка подачи заявления о незаконности проверки сделает невозможным последующее использование этого аргумента при обжаловании результатов проверки.

При проведении проверки проверяющий в пределах, установленных законодательством, самостоятельно определяет методы и способы проведения проверки. Доступ проверяющего на территорию и в помещения организации осуществляется по служебному удостоверению и предписанию на проведение проверки.

В предусмотренных случаях при проведении проверки возможно изъятие принадлежащих организации оригиналов документов и иных носителей информации. Такое изъятие допускается лишь в присутствии представителей организации (либо понятых) и на основании постановления контролирующего органа. В случае изъятия документов юристы настоятельно рекомендуют составить подробную опись документов, которые передаются проверяющим, а также изготовить себе копии изымаемых документов.

Подведение итогов проверки и составление акта

В случае выявления проверяющими нарушений они составляют акт проверки, а при отсутствии нарушений — справку проверки.

Законодательством предоставлено право отказаться от подписания акта проверки и письменно изложить мотивы отказа. Такими мотивами могут быть, в частности, нарушения правил проведения проверки. Вместе с тем отказ от подписания акта проверки юридических последствий не влечет (не свидетельствует о несогласии с отраженными в акте нарушениями, не влечет административной ответственности).

При наличии возражений в отношении результатов проведенной проверки перед подписанием акта проверки должностному лицу организации необходимо сделать запись в акте проверки о наличии возражений по типу «С возражениями, ФИО, подпись».

В такой ситуации организация сможет в течение 15 рабочих дней направить в контролирующий орган мотивированные возражения на акт проверки. Контролирующий орган будет обязан в течение 15 рабочих дней составить письменное заключение по возражениям. Возражения можно подавать как в отношении всего акта проверки, так и в отношении какой-либо его части.

Юристы отмечают, что в случае, если проверяемая организация не направит возражения, то контролирующий орган вынесет решение по акту проверки в течение 30 рабочих дней со дня вручения акта проверки. В случае подачи возражений — в течение 30 рабочих дней со дня вручения заключения по возражениям.

Подача возражений не только сделает возможной корректировку акта проверки, но и позволит «отсрочить» на срок до одного месяца потенциальные неблагоприятные последствия проверки.

Решение по акту проверки может быть обжаловано, причем как в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), так и в экономический суд. Жалобу в суд можно подать в течение одного года со дня вынесения решения. Жалобу в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) можно подать в течение 30 календарных дней со дня вынесения решения.



