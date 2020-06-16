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РФ готова компенсировать Беларуси не более $60-70 млн за нефть
16.06.2020 12:04 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В 2020 году Россия может компенсировать стоимость поставок нефти в пределах $60−70 млн. Об этом в интервью
По его словам, механизм компенсации обсуждается на высоком уровне. В 2020 году «это будут небольшие цифры, вряд ли больше $60−70 млн».
Напомним, в мае был подписан договор на поставки в Беларусь 9 млн тонн нефти от компании «Роснефть». Такой объем нефти будет поставлен в Беларуси в период с апреля по декабрь текущего года «в рамках развития сотрудничества». Эти поставки - часть всего подписанного белорусско-российского баланса, в котором «Роснефть» выступает одним из поставщиков. Всего РФ должна поставить в Беларусь в текущем году 24 млн тон нефти.
О том, что компании из РФ
Ранее, 21 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о
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В 2020 году Россия может компенсировать стоимость поставок нефти в пределах $60−70 млн. Об этом в интервью Рейтер заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
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