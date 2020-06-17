Visa запускает коммерческие бесконтактные платежи на смартфонах

Компания Visa продолжает поддерживать малый и средний бизнес в Беларуси и объявляет о коммерческом запуске Visa Tap to Phone. Это прорывное решение призвано значительно расширить возможности приема электронных платежей в торгово-сервисной сети и ускорить их масштабирование в интересах потребителей, торгово-сервисных предприятий и банков.

Visa Tap to Phone позволяет превратить смартфон в POS терминал и упростить ведение бизнеса. Технология не требует дополнительного оборудования и работает на смартфоне на базе Android с NFC [1] –модулем. Для бизнеса привлекательность этого решения обусловлена, в первую очередь, минимальной стоимостью и временем подключения: представители малого и среднего бизнеса могут легко начать прием бесконтактных платежей, загрузив приложение на свой смартфон и пройдя процедуру регистрации. Использование технологии снижает нагрузку торгово-сервисных предприятий на обработку наличных, позволяет увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость предоставления услуг эквайринга.

В то же время пользователи получают возможность быстро и безопасно оплачивать покупки и сервисы с помощью бесконтактных платежных инструментов, получая бесшовный клиентский опыт.

«Беларусь входит в ТОП-3 стран по уровню развития бесконтактных платежей в регионе СЕМЕА (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Учитывая популярность таких платежных сервисов как Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и других среди белорусских потребителей, мы замечаем растущую потребность малого и среднего бизнеса в новых технологиях и возможностях по приему бесконтактных платежей. Использование Visa Tap to Phone поможет бизнесу без лишних усилий и без дополнительных затрат, связанных с установкой терминала, принимать платежи с помощью своего смартфона в любом месте, любое время в онлайн режиме, при этом безопасно,” – отмечает Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове. «Эта технология позволяет нам совместно с малым и средним бизнесом развивать бесконтактные платежи, предоставляя еще больший комфорт и надежность для держателей карт Visa. Коммерческий запуск решения – это ответ на устойчивый тренд и запрос пользователей в Беларуси, когда смартфоны постепенно становятся одним из основных инструментов осуществления и приема платежей».

«В Беларуси, как и во многих других странах, эта технология не имеет аналогов. Если раньше для приема оплаты требовалось дополнительное устройство или модуль, то сейчас достаточно установить приложение на смартфон. Так выходит гораздо удобнее, практичнее и дешевле. Решение особенно актуально для расчетов в интернет-магазинах, службах доставки, такси, на фестивалях и т.д. У технологии большой потенциал и среди кафе, ресторанов и магазинов», — комментирует Андрей Иванкевич, заместитель председателя правления Приорбанка.

Напомним, что тестирование Visa Tap to Phone совместно с «Приорбанком» было анонсировано в Беларуси 6 июня 2019 года на Visa Cashless Summit в Минске. Чтобы ознакомиться с технологией, все желающие могли приобрести кофе в бесконтактном кофе-поинте, используя устройства со встроенным NFC-модулем.

Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей̆. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста “connected commerce”, в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной информации посетите сайт usa.visa.com/about-visa , www.visa.com.by , https://www.facebook.com/VisaBelarus .