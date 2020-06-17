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В хозяйствах Минской области заготавливают корма

17.06.2020 16:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стратегический этап полевой кампании. В хозяйствах Минской области заготавливают корма. Травы, богатые  белком, клевер красный, тимофеевку и овсяницу луговую  убирают ускоренными темпами, чтобы успеть  до дождя. 
Погода в этом году капризная. После укоса зеленую массу измельчают, провяливают и отправляют на сенаж. Чтобы сохранить необходимую влажность "протеинового коктейля", соблюдать приходится дополнительные технологии. Какие?  Расскажет Юлия Токарь, она встретилась с аграриями (видео).

 
 
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Стратегический этап полевой кампании. В хозяйствах Минской области заготавливают корма. Травы, богатые  белком, клевер красный, тимофеевку и овсяницу луговую ...
 
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