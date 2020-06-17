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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В хозяйствах Минской области заготавливают корма Стратегический этап полевой кампании. В хозяйствах Минской области заготавливают корма. Травы, богатые белком, клевер красный, тимофеевку и овсяницу луговую ...

Стратегический этап полевой кампании. В хозяйствах Минской области заготавливают корма. Травы, богатые белком, клевер красный, тимофеевку и овсяницу луговую убирают ускоренными темпами, чтобы успеть до дождя.Погода в этом году капризная. После укоса зеленую массу измельчают, провяливают и отправляют на сенаж. Чтобы сохранить необходимую влажность "протеинового коктейля", соблюдать приходится дополнительные технологии. Какие? Расскажет, она встретилась с аграриями