«Жирных котов» вызвали на ковер. От банков потребуют более активной поддержки заводов

Источник материала: Tut.by

На 19 июня намечено совещание с участием Александра Лукашенко о поддержке экономики со стороны банков в условиях пандемии. Как считают участники рынка, тема может быть сильно политизирована на фоне прихода силовиков в Белгазпромбанк, которым 20 лет управлял потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико, и директивного перевода счетов госпредприятий из негосударственных банков (в первую очередь — с российским капиталом) в госбанки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Загадочное поручение от властей

В третье декаде мая власти Беларуси потребовали от госпредприятий перевести счета из банков с частным и зарубежным капиталом в государственные банки. Но никто из чиновников публично не пояснил необходимость данной меры. В своих письмах министерства и концерны ссылались на «поручение правительства», пресс-служба которого была не в курсе таких инициатив.

Эти поручения подверглись критике как со стороны международных структур (Всемирный банк и EY («Эрнст энд Янг»), так и белорусских бизнес-союзов. Последние направили обращения в правительство и Национальный банк.

Представитель регулятора сообщил, что Нацбанк не вправе устанавливать какие-либо требования и давать указания относительно того, в каких банках должны обслуживаться предприятия (в том числе государственные). Белорусское законодательство также «не содержит каких-либо ограничений по выбору предприятиями и организациями обслуживающих банков». «Только собственник и/или руководитель субъекта хозяйствования решает, в каком банке будет осуществляться расчетно-кассовое обслуживание его организации, с каким банком будут строиться партнерские отношения», — отметили в пресс-службе Нацбанка.

Недавно бизнес-союзы провели видеоконференцию с участием госорганов, и этот вопрос тоже поднимали. «А именно в части того, что такие поручения нарушают права предприятий по выбору банка и препятствуют равной конкуренции на рынке банковских услуг», — сказала БелаПАН директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

В ответ на это, по словам Тарасевич, представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщил, что письма министерств и концернов могут стать основанием для проведения расследования и вынесения соответствующего предупреждения. Однако для начала в МАРТ должно быть направлено соответствующее обращение от участников рынка.

В антимонопольном органе сказали TUT.BY, что «обращения от банков по вопросу перевода счетов предприятий не поступали».

Как выяснил TUT.BY, по итогу многие госпредприятия выполнили поручение и перевели счета в государственные банки. В числе наиболее пострадавших структур оказались банки с участием российского капитала.

БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ появились в Беларуси после приватизации госбанков Белпромстройбанк и Белвнешэкономбанк соответственно, то есть давно исторически сотрудничают с белорусскими госами.

В БПС-Сбербанке и Банке БелВЭБ отказались от комментариев.

В Альфа-Банке сказали, что отток был некритичным для банка, поскольку и средств госкомпаний было немного.

Получить комментарий в Банке ВТБ и Белгазпромбанке не удалось.

Представитель одного из российских банков уверил, что массового оттока госпредпиятий не было. Каждая заявка рассматривалась в индивидуальном порядке. И в ряде случаев оказывалось, что в белорусских госбанках условия были хуже. К тому же у многих заводов и фабрик имеется кредиторская задолженность. Если переводить счет, то надо гасить долги. А это не каждый сегодня может позволить.

Заводам нужны деньги

Перевод счетов госпредприятий — одна из тем намеченного на ближайшую пятницу совещания у главы государства о поддержке экономики со стороны банков.



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Банкиры ожидают, что электорату они будут опять представлены в образе «жирных котов». Тем более сейчас «будет не лишним проехаться по Белгазпромбанку и Бабарико».

Эксперты допускают, что в адрес Нацбанка и коммерческих банков выпустят много критических стрел. Вспомнят все: от высоких зарплат до появившихся в банках оппозиционеров. В органах власти — Администрации президента, Совете министров, силовом блоке — у банкиров хватает недоброжелателей.

Кроме того, недавно у Александра Лукашенко появился помощник, который «будет заниматься не только вопросами экономики, но и контролем за банковской сферой». На эту должность перевели бывшего замглавы Администрации президента Валерия Бельского. Президент видит в докторе экономических наук «будущее нашей страны». Эта оценка явно не совпадает с мнением рыночно ориентированного банковского сообщества.

В конце апреля глава Совета республики Наталья Кочанова, которую поддержал тогдашний глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов, направила письмо Александру Лукашенко, в котором указала на необходимость поддержки предприятий реального сектора со стороны банков. В письме приводится следующий факт: в январе-феврале 2020 года прибыль банков сложилась на уровне почти 155 млн рублей и превышала суммарную прибыль предприятий металлургии, деревообработки и фармацевтической отрасли. Справедливости ради стоит сказать, что заводы из указанных сфер давно очень сильно закредитованы, поэтому по определению не могут показать выдающихся финансовых результатов.

«Банки следует более активно ориентировать на вхождение в акционерный капитал предприятий и предоставлять им право участвовать собственными ресурсами в финансировании инвестиционных проектов», говорится в письме Кочановой. При этом она считает, что «в это непростое время есть резон держать экономику на ручном управлении, даже несмотря на рекомендации и „рецепты“ международных финансовых институтов».

Директивный перевод госкоскомпаний на обслуживание из негосударственных в государственные банки также может быть связан со стремлением властей оказать поддержку госсектору в кризисный период. Дело в том, что фондирования под новое кредитование не хватает.

— Да и кроме госбанков увеличивать уже существующие лимиты не все частники готовы. Поэтому госбанки могли сказать своему собственнику в лице государства — если мы становимся основными кредиторами госпредприятий, то помогите нам с фондированием от этих самых (ну или других) госпредприятий, — говорил источник TUT.BY в госбанке.

В Беларуси действуют 25 банков. На долю трех крупнейших госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк и Банк развития) приходится около 80% активов банковской системы.

Стоит сказать, что ряд крупных российских банков напрямую и через белорусские «дочки» вложили в экономику Беларуси не один миллиард долларов. Другое дело, что эффективность ряда проектов у инвесторов вызывала вопросы. Поэтому банки с иностранным капиталом скептически относятся к расширению кредитования финансово неустойчивых госкомпаний.

АББ: Банки идут навстречу предприятиям и населению

В Ассоциации белорусских банков (АББ) считают, что кредитно-финансовые организации оказывают посильную поддержку реальному сектору и населению в условиях пандемии. В марте-мае 2020 года банки предоставили «кредитные каникулы» более чем 6 тыс. клиентов на сумму около 2 млрд рублей. Из них около 2,8 тысяч — это юридические лица, 3,3 тысячи — физлица. Только крупнейший банк страны — Беларусбанк — удовлетворил около 90% просьб клиентов из сферы малого и среднего бизнеса о реструктуризации и рассрочке кредитов.





В числе принятых мер отмечается предоставление отсрочки погашения основного долга и уплаты процентов, приостановление начисления процентов, изменение сроков погашения кредита, невзыскание процентов за несвоевременное погашение задолженности. Также банки рефинансируют кредиты на более длительный срок, для предприятий-экспортеров кредитная задолженность переводится из иностранной валюты в белорусские рубли, говорится в пресс-релизе АББ.

Частники также оказывают поддержку наиболее пострадавшим отраслям — туристической, пассажирским перевозкам, общепиту. К примеру, БНБ-Банк бесплатно обслуживает предприятия из сфер туристических услуг и пассажирских перевозок, БСБ Банк разработал бесплатный пакет услуг «Мы вместе!» для предприятий общепита, МТБанк предлагает новым клиентам расчетно-кассовое обслуживание со скидкой 90%.

— Кредитно-финансовые организации готовы наращивать объемы поддержки, но при этом ждут увеличения активности самих клиентов, которые зачастую, испытывая проблемы с погашением кредита, не всегда своевременно обращаются в банки с соответствующим запросом, — отметила исполняющая обязанности председателя АББ Анна Ковалева. — Кроме того, для минимизации случаев отказа в «кредитных каникулах» необходимо правильно подготовить и представить в банк пакет документов, подтверждающих сложное финансовое положение.