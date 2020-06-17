Посольство России опровергло планы остановить поставки газа в Беларусь

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев опроверг слухи о возможном прекращении поставок российского газа в республику с 1 июля.

«По сведениям Министерства энергетики России, от сегодняшнего дня нет никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь», - заявил сегодня Мезенцев.

По его мнению, «лучше доверять официальной информации, а не раздумьям аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию», сообщает «Интерфакс-Запад».

При этом посол подчеркнул, что цена поставок газа в Беларусь в этом году меняться не будет, добавив, что российская сторона готова к переговорам о цене на газ для Беларуси с 2021 года.

Слухи о прекращении поставок муссировались в российских Telegram-каналах, причины назывались разные. Однако ранее Министерство энергетики Беларуси заявило, что не получало от Газпрома уведомлений об этом.

Там назвали размещенную в телеграм-каналах информацию вбросами, которые негативно влияют на общий фон взаимодействия сторон в газовой сфере, пишут Naviny.by.

«Министерство энергетики Беларуси заинтересовано в продолжении переговоров с российской стороной по условиям поставок газа и нацелено на конструктивный диалог. Рассчитываем, что совместно с российскими коллегами удастся найти сбалансированные решения с учетом взаимных интересов и необходимости продолжения сотрудничества», — подчеркнули в пресс-службе Минэнерго Беларуси.