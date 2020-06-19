«Мы хотим выйти из садового товарищества и стать частью деревни». Эксперт рассказал, почему не стоит этого делать, чтобы не лишиться дома

О чем читатели Realt.byспрашивают экспертов рынка недвижимости? Публикуем подборку самых интересных вопросов за июнь. Напомним, задать свой вопрос и получить ответ юриста или риэлтера можно здесь. Консультации бесплатные.
Читательница Realt.byИрина вместе с семьей живет в доме на территории садового товарищества. Женщина хочет поменять адрес на деревенский, но боится последствий:
«Добрый день. У нас есть дачный участок (занимаемся выращиванием овощей и пр.) с домом, в котором моя семья проживает круглый год. Аналогичный дом у соседей (они многодетные, 3 малолетних ребенка). Наши два участка крайние в садовом товариществе и располагаются прямо на центральной улице соседней деревни, т.е. наши дома визуально являются продолжением улицы. Мы хотим выйти из садового товарищества и стать частью деревни (для того, чтобы провести себе газ). Дачный председатель пугает и отговаривает нас, мотивируя тем, что нам нужно будет за наш счет произвести межевание всего садового товарищества и деревни, что стоит просто огромных денег. Обязательно ли переснимать полностью все эти огромные площади, если вопрос касается только двух домов? Ну и главный вопрос: какая процедура оформления выхода/вхождения? У кого есть опыт таких дел, и кто нам может помочь? Смущает еще в законах вот это: "лицо, выбывшее из состава членов садоводческого товарищества, обязано в течение одного года со дня прекращения членства в садоводческом товариществе произвести отчуждение". Нам отчуждение не нужно».
— Проблема в Вашей ситуации состоит в том, что на сегодняшний день нет законодательной базы, позволяющей вывести один или несколько участков из садового товарищества с дальнейшим вхождением таковых в населенный пункт (например, деревню). Законодательство позволяет только придать всему садовому товариществу или дачному кооперативу статус населенного пункта, и то, даже при наличии правовой возможности, на практике сделать это практически невозможно, так как большинство садовых товариществ банально не обустроены даже минимальными требованиями, которые должны быть в населенных пунктах. Во всей стране всего было несколько прецедентов придания садовому товариществу или дачному кооперативу статуса населенного пункта.
В соответствии с пунктом 21 Положения о садоводческом товариществе, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. №50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ», Лицо, выбывшее из состава членов товарищества (по собственному усмотрению либо в результате исключения), обязано с соблюдением требований законодательных актов в области охраны и использования земель в течение одного года со дня прекращения членства в товариществе произвести отчуждение находящихся у него на праве частной собственности земельного участка, садового домика, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства, а в случае нахождения у него земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения или аренды - распорядиться указанными в настоящем пункте садовым домиком, хозяйственными строениями и сооружениями, а также погасить задолженность по взносам и пене.
Эта норма Вас смущает не зря, как только Вы выйдете из состава членов товарищества, Вы обязаны будете произвести отчуждение находящихся у Вас на праве частной собственности земельного участка (если таковой в частной собственности), садового домика, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства.
В Вашей ситуации стать частью деревни Вы не сможете, может произойти ликвидация товарищества, может произойти слияние одного товарищества с другим, одно товарищество может присоединиться к другому, другое присоединится к нему, из одного товарищества может выделиться несколько товариществ, может разделиться на несколько товариществ, но никак не вычленение одного или нескольких земельных участков из товарищества с последующим присоединением к другому населенному пункту.
Нормативная база постоянно совершенствуется, обратитесь по данному вопросу в Ваш местный исполнительный комитет, возможно, в обозримом будущем планируются изменения по данному вопросу.
Что касается газа, то, на мой взгляд, лучше действовать от садоводческого товарищества, создать, например, в садовом товариществе кооператив по газификации и от этого уже исходить.
Владимир нашел покупателя на квартиру, но у того не хватает денег. Мужчина в сомнениях – безопасно ли продавать квартиру в рассрочку:
«Мы продаем квартиру, нашелся покупатель, но у них не хватает одной шестой части суммы, и они просят дать им отсрочку на три месяца. Мы в общем не против, но как нам гарантировать себе выплату с их стороны в срок? Какие могут быть варианты в этом случае?».
Пользователь Realt.byАлексей обратился к экспертам с вопросом об оплате риэлтерских услуг. Покупатель недвижимости недоумевает, за что и обязан ли платить комиссию агентству:
«Добрый день. Нашел квартиру в объявлении. Позвонил и связался с риэлтером, посмотрел жилье, и оно устроило. На следующий день договорились о цене. После я попросил повторный показ в присутствии хозяйки - продавца и моей жены. Далее они предупредили, что их услуги при покупке составят дополнительно еще 50 б.в. Обязан ли я уплачивать услуги риэлтеров, или можно купить жилье без дополнительных уплат?»
—Добрый день. Оплата услуг риэлтера является добровольной. Заключается договор на оказание риэлтерских услуг. Со своей стороны я всегда рекомендую заключение такого договора.
Давайте разберемся, за что вы оплачиваете и зачем вам это надо. Риэлтер согласует все очень важные для вас условия: цена объекта, сроки оплаты, условия оплаты, проведет расчет между сторонами согласно законодательству, согласует и проведет саму сделку и переход права собственности, проконтролирует коммунальные платежи и комплектность передачи объекта. Очень важными являются юридическая экспертиза и проверка правоустанавливающих документов. Остаться в последующем без квартиры никто не хочет. Деятельность всех агентств недвижимости в нашей стране лицензируется и застрахована, а это значит, что ваша сделка застрахована.
Подумайте, стоит ли экономить? Решение за вами. Я всегда рекомендую застраховаться от неприятностей, которые могут возникнуть при покупке недвижимости.
Интересный вопрос поступил нам на тему субсидий на строительство жилья. Ранее автор письма уже получил субсидию на строительство квартиры, однако в дальнейшем договор с застройщиков был расторгнут, а сумма субсидии возвращена в полном объеме. Вопрос: можно ли повторно претендовать на получение субсидии на строительство жилья?
«Здравствуйте! Я получил субсидию на строительство жилья согласно Указу №240, и был расторгнут договор с застройщиком, субсидии вернул в полном объеме в установленные сроки из выдержки указа, приведенной ниже. Могу ли я получить опять субсидию на строительство жилья, как молодая семья, основываясь на выдержку из этого указа: "К гражданам, являвшимся получателями субсидии на уплату части процентов (субсидий), не относятся граждане, в отношении которых было принято решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий), однако такая субсидия (субсидии) не перечислялась либо в полном объеме возвращена гражданами в местный бюджет в течение 3 месяцев со дня расторжения договора создания объекта долевого строительства (в том числе в связи с отказом одной из сторон от исполнения такого договора), выхода или исключения из членов организации застройщиков, изъятия земельного участка. К членам семей получателей субсидии на уплату части процентов (субсидий) не относятся граждане, не реализовавшие право на получение субсидии на уплату части процентов (субсидий) в качестве членов семей получателей такой субсидии (субсидий) по указанным обстоятельствам».
—В соответствии с частью 5 подпункта 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», к гражданам, являвшимся получателями субсидии на уплату части процентов (субсидий), не относятся граждане, в отношении которых было принято решение о предоставлении субсидии на уплату части процентов (субсидий), однако такая субсидия (субсидии) не перечислялась либо в полном объеме возвращена гражданами в местный бюджет в течение 3 месяцев со дня расторжения договора создания объекта долевого строительства (в том числе в связи с отказом одной из сторон от исполнения такого договора), выхода или исключения из членов организации застройщиков, изъятия земельного участка. К членам семей получателей субсидии на уплату части процентов (субсидий) не относятся граждане, не реализовавшие право на получение субсидии на уплату части процентов (субсидий) в качестве членов семей получателей такой субсидии (субсидий) по указанным обстоятельствам.
Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, исходя из описанной Вами ситуации, так как договор создания объекта долевого строительства расторгнут и субсидия возвращена в полном объеме, считается, что Вы субсидию не получали, соответственно следующее для Вас обращение за получением субсидии будет первым, а не повторным, то есть Вы можете опять претендовать на получение субсидии.
«Добрый день. Я становилась на очередь по улучшению жилищных условий в 2013 году в Бресте. В 2017 году вышла замуж и приписала на эту очередь к себе мужа. В августе 2019 г., когда я находилась на пятом месяце беременности, бабушка подарила мужу квартиру в Бресте, и нас сняли с очереди, никак не уведомив об этом. Я узнала о произошедшем в январе 2020 года, когда пошла записать на очередь ребенка. Сегодня ситуация выглядит так: муж прописан в подаренной квартире, я с ребенком у родителей. Хочу спросить, считается ли дарственная поводом снятия с очереди? Имели ли право снимать меня с очереди в момент беременности и должны ли меня были уведомить?».
— Согласно п. 3.1.2. Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются обеспеченные общей площадью жилого помещения менее 15 кв. метров (в г. Минске - менее 10 кв. метров) на одного человека.
При этом обеспеченность общей площадью жилого помещения определяется исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в населенном пункте по месту принятия на учет (при принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске - исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в г. Минске и Минском районе).
Так как у вас на человека приходится общей площади жилого помещения более 15 кв. метров, вы не сможете состоять на очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если в результате дарения жилого помещения на каждого члена семьи сейчас приходится более 15 кв.м общей площади, вас законно сняли с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В настоящее время сверка нуждающихся в улучшении жилищных условий проводится районными администрациями в начале каждого года. Таким образом, проведя сверку по информации из кадастрового агентства о размере занимаемой вами на начало 2020 года площади, местная администрация сняла вас с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Беременность при этом во внимание не принимается.
Среди июньских вопросов также была поднята тема кооперативного жилья и оформления права собственности на него:
«Интересует вопрос необходимости оформления права собственности на кооперативную квартиру с полностью выплаченным паем. Являюсь главным квартиросъемщиком по праву наследования данной жилплощади. В квартире прописаны двое моих детей. В случае, скажем, моей внезапной "нежизнеспособности" в чьей собственности (или в чьем ведении) окажется жилплощадь в настоящем статусе? Насколько я понимаю, ни продать, ни подарить, ни вообще совершать какие-либо действия с данной жилплощадью я без оформления не могу? Или я заблуждаюсь? Буду признателен за ответ».
— Доброго дня! Спасибо за вопрос. Вы немного заблуждаетесь. Исходя из содержания ч. 1 ст. 173 и ч. 2 ст. 179 ЖК Республики Беларусь, это право (а не обязанность) собственника регистрировать право собственности на предоставленное жилое помещение. Более того, паенакопления могут быть унаследованы на общих условиях (по закону или по завещанию) вашими наследниками в случае вашей «нежизнеспособности».
Однако, несмотря на предоставление квартиры, которая соответствует выплаченным паенакоплениям, она не является вашей собственностью (формально). В этой связи могут возникнуть затруднения с оформлением некоторых вещей (например, перепланировки).