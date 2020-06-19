«Мы хотим выйти из садового товарищества и стать частью деревни». Эксперт рассказал, почему не стоит этого делать, чтобы не лишиться дома

Читательница Realt.byИрина вместе с семьей живет в доме на территории садового товарищества. Женщина хочет поменять адрес на деревенский, но боится последствий:

«Добрый день. У нас есть дачный участок (занимаемся выращиванием овощей и пр.) с домом, в котором моя семья проживает круглый год. Аналогичный дом у соседей (они многодетные, 3 малолетних ребенка). Наши два участка крайние в садовом товариществе и располагаются прямо на центральной улице соседней деревни, т.е. наши дома визуально являются продолжением улицы. Мы хотим выйти из садового товарищества и стать частью деревни (для того, чтобы провести себе газ). Дачный председатель пугает и отговаривает нас, мотивируя тем, что нам нужно будет за наш счет произвести межевание всего садового товарищества и деревни, что стоит просто огромных денег. Обязательно ли переснимать полностью все эти огромные площади, если вопрос касается только двух домов? Ну и главный вопрос: какая процедура оформления выхода/вхождения? У кого есть опыт таких дел, и кто нам может помочь? Смущает еще в законах вот это: "лицо, выбывшее из состава членов садоводческого товарищества, обязано в течение одного года со дня прекращения членства в садоводческом товариществе произвести отчуждение". Нам отчуждение не нужно».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Проблема в Вашей ситуации состоит в том, что на сегодняшний день нет законодательной базы, позволяющей вывести один или несколько участков из садового товарищества с дальнейшим вхождением таковых в населенный пункт (например, деревню). Законодательство позволяет только придать всему садовому товариществу или дачному кооперативу статус населенного пункта, и то, даже при наличии правовой возможности, на практике сделать это практически невозможно, так как большинство садовых товариществ банально не обустроены даже минимальными требованиями, которые должны быть в населенных пунктах. Во всей стране всего было несколько прецедентов придания садовому товариществу или дачному кооперативу статуса населенного пункта.

В соответствии с пунктом 21 Положения о садоводческом товариществе, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. №50 «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ», Лицо, выбывшее из состава членов товарищества (по собственному усмотрению либо в результате исключения), обязано с соблюдением требований законодательных актов в области охраны и использования земель в течение одного года со дня прекращения членства в товариществе произвести отчуждение находящихся у него на праве частной собственности земельного участка, садового домика, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства, а в случае нахождения у него земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения или аренды - распорядиться указанными в настоящем пункте садовым домиком, хозяйственными строениями и сооружениями, а также погасить задолженность по взносам и пене.

Эта норма Вас смущает не зря, как только Вы выйдете из состава членов товарищества, Вы обязаны будете произвести отчуждение находящихся у Вас на праве частной собственности земельного участка (если таковой в частной собственности), садового домика, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства.

В Вашей ситуации стать частью деревни Вы не сможете, может произойти ликвидация товарищества, может произойти слияние одного товарищества с другим, одно товарищество может присоединиться к другому, другое присоединится к нему, из одного товарищества может выделиться несколько товариществ, может разделиться на несколько товариществ, но никак не вычленение одного или нескольких земельных участков из товарищества с последующим присоединением к другому населенному пункту.

Нормативная база постоянно совершенствуется, обратитесь по данному вопросу в Ваш местный исполнительный комитет, возможно, в обозримом будущем планируются изменения по данному вопросу.

Что касается газа, то, на мой взгляд, лучше действовать от садоводческого товарищества, создать, например, в садовом товариществе кооператив по газификации и от этого уже исходить.

Владимир нашел покупателя на квартиру, но у того не хватает денег. Мужчина в сомнениях – безопасно ли продавать квартиру в рассрочку:

«Мы продаем квартиру , нашелся покупатель, но у них не хватает одной шестой части суммы, и они просят дать им отсрочку на три месяца. Мы в общем не против, но как нам гарантировать себе выплату с их стороны в срок? Какие могут быть варианты в этом случае?».

Отвечает директор ООО «Уласны Дах» Людмила Лепарская :

— Добрый день. Можно оформить договор купли-продажи с рассрочкой платежа без перехода права собственности. Гарантий по выплате этих денег при этом вам не даст никто.

Есть выход — это банковский кредит на эту сумму. Один из банков сегодня предоставляет такой кредит на покупку квартиры в белорусских рублях на выгодных условиях.

Я, как специалист, не рекомендую брать на себя проблемы покупателя и советую вам подыскать покупателя с полной оплатой или подтвержденным банковским кредитом.

Давайте разберемся, что будет, если оставшаяся сумма не будет выплачена? Вам придется вернуть внесенные деньги. Вы потеряете время на падающем рынке и продадите дешевле.

Обращайтесь к специалистам, при продаже недвижимости фигурирует большая сумма денег. Расчет между сторонами — это очень серьезный процесс и требует подстраховки.