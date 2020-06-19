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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый солнечный парк в Несвижском районе начал производить электричество Это проект белорусско-швейцарской компании. 4 750 солнечных панелей расположены на площади пяти футбольных полей. Вся гелиоустановка сейчас активно накапливает...

Это проект белорусско-швейцарской компании. 4 750 солнечных панелей расположены на площади пяти футбольных полей. Вся гелиоустановка сейчас активно накапливает энергию, которая будет поступать в общую электросеть страны. Кстати, из летних месяцев наиболее энергоемкий именно июнь: это 306 солнечных часов. Сам парк построили на месте бывшего аэродрома сельхозавиации. В ближайшее время в Минской области будет построено еще 12 объектов возобновляемой энергетики. Среди них и ветроустановки общей мощностью почти 11,5 мегаватта.