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Новый солнечный парк в Несвижском районе начал производить электричество

19.06.2020 09:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Это проект белорусско-швейцарской компании. 4 750 солнечных панелей расположены на площади пяти футбольных полей. Вся гелиоустановка сейчас активно накапливает энергию, которая будет поступать в общую электросеть страны. Кстати, из летних месяцев наиболее энергоемкий именно июнь: это 306 солнечных часов. Сам парк построили на месте бывшего аэродрома сельхозавиации. В ближайшее время в Минской области будет построено еще 12 объектов возобновляемой энергетики. Среди них и ветроустановки общей мощностью почти 11,5 мегаватта.

 
 
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Это проект белорусско-швейцарской компании. 4 750 солнечных панелей расположены на площади пяти футбольных полей. Вся гелиоустановка сейчас активно накапливает...
 
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