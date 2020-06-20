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«Она рухнет, бедолага». Лукашенко пояснил свои слова о том, почему женщина не может быть президентом
20.06.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня пояснил, что имел в виду,
Александр Лукашенко призвал не противопоставлять его женщинам и пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну.
Пресс-служба президента сообщает, что реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, он сказал: «Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию».
«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин».
«Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — подчеркнул президент. Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.
Напомним, 29 мая во время посещения Минского тракторного завода Александр Лукашенко эмоционально высказался о претендентах на президентское кресло и
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«Она рухнет, бедолага». Лукашенко пояснил свои слова о том, почему женщина не может быть президентом
Александр Лукашенко сегодня пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну.
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