ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Она рухнет, бедолага». Лукашенко пояснил свои слова о том, почему женщина не может быть президентом

20.06.2020 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну. «Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», — заявил Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, передает пресс-служба.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Лукашенко призвал не противопоставлять его женщинам и пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну.

Пресс-служба президента сообщает, что реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, он сказал: «Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию».

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин».

«Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — подчеркнул президент. Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

Напомним, 29 мая во время посещения Минского тракторного завода Александр Лукашенко эмоционально высказался о претендентах на президентское кресло и заявил, что «Конституция в стране не под женщину». Некоторые женщины публично ответили президенту касательно его заявления. Позднее в ЦИК ответили на «многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты, которые, по мнению авторов обращений, имеют дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса страны». В ЦИК не увидели правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения Александра Лукашенко. В комиссии также считают, что позиция авторов обращений отражает их личное мнение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Команда Бабарико подала в ЦИК документы на регистрацию его кандидатом в президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
20.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика