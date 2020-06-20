«Она рухнет, бедолага». Лукашенко пояснил свои слова о том, почему женщина не может быть президентом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну. «Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин», — заявил Александр Лукашенко на открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, передает пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Лукашенко призвал не противопоставлять его женщинам и пояснил, что имел в виду, говоря о том, что женщина в Беларуси пока не сможет возглавить страну.

Пресс-служба президента сообщает, что реагируя на реплику со словами поддержки от одной из женщин, он сказал: «Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию».

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин».

«Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — подчеркнул президент. Он добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

Напомним, 29 мая во время посещения Минского тракторного завода Александр Лукашенко эмоционально высказался о претендентах на президентское кресло и заявил , что «Конституция в стране не под женщину». Некоторые женщины публично ответили президенту касательно его заявления. Позднее в ЦИК ответили на «многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты, которые, по мнению авторов обращений, имеют дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса страны». В ЦИК не увидели правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения Александра Лукашенко. В комиссии также считают, что позиция авторов обращений отражает их личное мнение.