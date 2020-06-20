Команда Бабарико подала в ЦИК документы на регистрацию его кандидатом в президенты

Источник материала: Tut.by

Команда Виктора Бабарико, который сам сейчас находится в СИЗО КГБ, подала в ЦИК документы на его регистрацию кандидатом в президенты. Об этом сообщили в штабе инициативной группы Виктора Бабарико.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

"Несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июня, представитель штаба адвокат Максим Знак подал пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в Президенты Республики Беларусь в ЦИК", - сообщают в штабе Виктора Бабарико.