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Спрос на поставскую молочку превышает предложение

Расширение сырьевой базы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поставский молочный завод - есть положительная динамика Именно на улучшение результатов и эффективности работы направлен и Указ Президента "О развитии АПК в Витебской области". В конце февраля в регионе были созданы 7...

Именно на улучшение результатов и эффективности работы направлен и Указ Президента "О развитии АПК в Витебской области". В конце февраля в регионе были созданы 7 агропромышленных объединений. Задача - помочь слабым хозяйствам стать на ноги, а экономически крепким - расширить свою сырьевую базу. Одним из локомотивов работы на результат стал Поставский молочный завод. Ему дали на попечение 5 убыточных хозяйств. И уже сегодня есть положительная динамика. О том, как сработали за это время, -Это предприятие одно из пяти убыточных, что дали на попечение Поставскому молочному заводу после создания агропромышленного объединения. Кстати, теперь оно составляет половину земель района. Сложно представить, но Поставский молочный завод загружен на 20 % свыше нормы. Основной рынок Россия, а главный продукт - сыр. Почему так любят и почему так востребован - все просто: простая рецептура, натуральные продукты и естественный процесс созревания. Ничего лишнего.Продукты молочного завода в объеме промышленного производства района занимают 64 %. Однако своего молока не хватает - половину закупают в хозяйствах Оршанского, Дубровенского района, везут и с Минщины. Перерабатывать готовы больше - есть спрос и очередь из заказов, но мощности не позволяют. Поэтому фокусируются пока на другом.Пока построят свою, прежде убыточные предприятия могут стать хорошей сырьевой базой для сыра, уже знают, как нарастят объемы молока. Главное здесь крепкая хозяйская рука и грамотный экономический расчет.