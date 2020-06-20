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Поставский молочный завод - есть положительная динамика

21.06.2020 08:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Именно на улучшение результатов и эффективности работы  направлен и Указ Президента "О развитии АПК в Витебской области". В конце февраля в регионе были созданы 7 агропромышленных объединений. Задача - помочь слабым хозяйствам стать на ноги, а экономически крепким - расширить свою сырьевую базу. Одним из локомотивов работы на результат стал Поставский молочный завод. Ему дали на попечение 5 убыточных хозяйств. И уже сегодня  есть положительная динамика. О том,  как сработали за это время,  - Ксения Лебедева.

Спрос на поставскую молочку превышает предложение

Это предприятие одно из пяти убыточных, что дали на попечение Поставскому молочному заводу после создания агропромышленного объединения. Кстати, теперь оно составляет половину земель района. Сложно представить, но Поставский молочный завод загружен на 20 % свыше нормы. Основной рынок Россия, а главный продукт - сыр. Почему так любят и почему так востребован - все просто: простая рецептура, натуральные продукты и естественный процесс созревания. Ничего лишнего.
Поставский молочный завод - есть положительная динамика


Продукты молочного завода в объеме промышленного производства района занимают 64 %.  Однако своего молока не хватает - половину закупают в хозяйствах Оршанского, Дубровенского района, везут и с Минщины. Перерабатывать готовы больше - есть спрос и очередь из заказов, но мощности не позволяют. Поэтому фокусируются пока на другом.

Расширение сырьевой базы


Константин Гайлевский, директор Поставского молочного завода: "Мы собираемся строить современную молочно-товарную ферму на 2 300 коров. Она будет роботизированная, самая современная.  Сейчас данный проект находится на согласовании в Банке развития о выделении нам кредита. К концу текущего года строительные работы будут начаты".

Пока построят свою, прежде убыточные предприятия могут стать хорошей сырьевой базой для сыра,  уже знают, как нарастят объемы молока. Главное здесь крепкая хозяйская рука и грамотный экономический расчет. 

 
 
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Именно на улучшение результатов и эффективности работы  направлен и Указ Президента "О развитии АПК в Витебской области". В конце февраля в регионе были созданы 7...
 
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