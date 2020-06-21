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БТ - об уголовном деле главы филиала Белгазпромбанка в Могилеве

21.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В вечернем выпуске новостей по телеканалу «Беларусь-1» рассказали новые подробности по «делу Белгазпромбанка». На гостелеканале заявили о том, что руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов, которого обвиняют в хищении в особо крупном размере, пришел в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля с повинной и чистосердечным признанием.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Из материалов следствия стало известно, что Сергей Кармызов брал кредиты на подставных людей для коммерсантов с плохой репутацией», — рассказал ведущий.

В сюжете телеканала фигурирует женщина Светлана, закадровый голос рассказывает о том, что она по просьбе топ-менеджера взяла кредит на свое имя в сумме 75 тысяч рублей. Выплачивать его вместо Светланы должен был некий коммерсант, но уже через несколько месяцев начались просрочки по платежам, а в феврале 2019 года бизнесмена посадили за мошенничество.

По словам Светланы, она попыталась обсудить ситуацию с Кармызовым и во время одной из встреч сказала, что собирается написать заявление в милицию. Закадровый голос рассказывает, что собеседник стал ее отговаривать, оперируя очень странными доводами «погоди, скоро власть в стране изменится».

В сюжете фигурирует аудиозапись, на которой, предположительно, Кармызов, говорит о том, что Бабарико идет в кандидаты на пост президента. Неизвестно, в каком контексте велась беседа, и о чем говорили собеседники, но в сюжете этот разговор связывают с кредитом Светланы и говорят о том, что женщину просили подождать «и кредит вообще можно будет не отдавать».

Закадровый голос говорит о том, что разговор состоялся в мае, и тогда Кармызов «и в самом деле верил, что власть переменится, поэтому работал нагло и особой циничностью», надеясь на «теплое местечко при новой власти».

В сюжете утверждается, что он оказывал услуги коммерсантам с плохой кредитной историей, и сам пришел в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля с повинной и чистосердечным признанием.

В сюжете фигурируют фрагменты допроса Кармызова.

«Я сейчас говорю о том, что я хотел получить от Новикова вознаграждение, ну что тут такое сейчас отрицать, это безусловно, не буду, условно в размере 10%», — о чем говорит Кармызов, непонятно, но закадровый голос утверждает о том, что это как раз тот самый бизнесмен, ради которого Светлана взяла кредит на свое имя.

Еще на одном из допросов Кармызов говорит о Викторе Бабарико.

«По мере того, как проходила вот эта кампания, как таковая, четко было видно, что Виктор Дмитриевич летает в облаках, потому что одно дело когда ты руководишь небольшим коллективом, а другое дело, когда ты руководишь целой страной», — говорит Кармызов.

Сюжет заканчивается сообщением о том, что после вмешательства правоохранителей кредит Светланы был погашен.

Напомним, о том, что задержан руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов, стало известно 12 июня.

 
Теги: Новости
 
 
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В вечернем выпуске новостей по телеканалу «Беларусь-1» рассказали новые подробности по «делу Белгазпромбанка». На гостелеканале заявили о том, что руководитель...
 
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