Лукашенко в Бресте: Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно

Источник материала: Tut.by

Как только мы забудем о событиях войны, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 июня в Бресте во время участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко заявил, что Брестская крепость стала непреодолимой преградой для фашистов, которые так и не дошли до Москвы за шесть недель, как планировали. Он подчеркнул, что подвиг Брестского гарнизона стал символом несокрушимости братских народов и общим достоянием бывших республик Советского Союза.

— Но, к сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. Очень жаль. У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни.

Каждый год, по словам президента, это подтверждает праздник 9 Мая: «Мы видим, как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник. Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, — это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками победителей, Победы».

В Беларуси, по словам президента, всегда будут помнить о подвиге тех, кто защищал Брестскую крепость. Он адресовал слова особой признательности ветеранам за то, что они с честью выдержали тяготы военного и послевоенного периода. Президент назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. Он убежден, что трудности современного поколения не сравнятся с теми испытаниями, которые выпали на долю ветеранов.

— Мы точно знаем, что их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым фактором. Очень созвучно сегодняшним дням, — продолжил белорусский лидер. Он подчеркнул, что нужно продолжать и сейчас бороться за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что создано в стране.

— Многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа. Но они научили нас главному — беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего. Я очень часто напоминаю об этом людям, на злобу сегодняшнего дня. Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего — в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. Пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле.

Лукашенко подчеркнул, что независимость очень дорого стоит и ее необходимо защищать.

— Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…, — сказал он.

Президент отметил, что независимости много не бывает.

— Она или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы — народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить, — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко заявил, что везде есть свои недостатки, в том числе и в западных странах, и в США.

— Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели, — заметил президент.

Он призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку: «Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача — защитить его».

Президент заявил, что в Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно: «Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент призвал не обращать внимания на то, что «нам там подпевают»: «Что-то не то делаем… А если наворовал, так ничего страшного…».

— Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях, — сказал президент.

— Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане. — Прим.), и прочее. Надо — снесем до основания этот ваш «аккумулятор», если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя, — подчеркнул он.

— Мы в своей стране разберемся, как следует. И Брест мне не чужой. Это и мой город, где прошли самые тяжелые годы моей жизни. Вы знаете, что такое армия. Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное, — резюмировал президент.