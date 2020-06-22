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Лукашенко в Бресте: Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно
22.06.2020 08:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как только мы забудем о событиях войны, мы снова окунемся в хаос, раздрай, дестабилизируем страну, мы породим новую войну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Брестская крепость стала непреодолимой преградой для фашистов, которые так и не дошли до Москвы за шесть недель, как планировали. Он подчеркнул, что подвиг Брестского гарнизона стал символом несокрушимости братских народов и общим достоянием бывших республик Советского Союза.
— Но, к сожалению, не все граждане этих теперь уже независимых государств видят себя наследниками той героической истории. Очень жаль. У потомков изменников и предателей своя правда и своя победа, которую они сегодня намерены одержать прежде всего на идеологическом фронте. Проигравшим и поверженным нужен реванш. Их инициативы уже стали частью государственной политики отдельных стран. Но я глубоко убежден, что народная память победит и в наши дни.
Каждый год, по словам президента, это подтверждает праздник 9 Мая: «Мы видим, как даже в тех странах, где День Победы запрещен, люди несут цветы к памятникам советским воинам и бесстрашно продолжают отмечать этот праздник. Потому что память о героях, спасших многие страны от рабства и геноцида, — это то, что лежит в основе национальной гордости всех, кто является и считает себя наследниками победителей, Победы».
В Беларуси, по словам президента, всегда будут помнить о подвиге тех, кто защищал Брестскую крепость. Он адресовал слова особой признательности ветеранам за то, что они с честью выдержали тяготы военного и послевоенного периода. Президент назвал суверенитет белорусского государства неоспоримым фактором. Он убежден, что трудности современного поколения не сравнятся с теми испытаниями, которые выпали на долю ветеранов.
— Мы точно знаем, что их стремление к свободе и справедливости, преданность Родине живут в каждом из нас. И это та наследственность, которая делает суверенитет нашего государства неоспоримым фактором. Очень созвучно сегодняшним дням, — продолжил белорусский лидер. Он подчеркнул, что нужно продолжать и сейчас бороться за свою независимость, суверенитет против тех, кто навязывает нам свои идеи, кто идет сюда, чтобы разрушить мир и все то, что создано в стране.
— Многочисленные войны оставили глубочайший след в памяти нашего народа. Но они научили нас главному — беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего. Я очень часто напоминаю об этом людям, на злобу сегодняшнего дня. Мы исчерпали ресурс не только революций, но и то время, в которое мы ходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Мы и только мы должны строить свое государство. Мы и только мы должны решать судьбу свою и своих детей. Пусть каждый наш день будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего — в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом. Пусть Господь нам даст эту мудрость навсегда, чтобы мы могли жить своим умом и на своей земле.
Лукашенко подчеркнул, что независимость очень дорого стоит и ее необходимо защищать.
— Катастрофы никакой, но защитить мы должны то, что имеем. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…, — сказал он.
Президент отметил, что независимости много не бывает.
— Она или есть, или ее нет. И я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы — народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить, — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко заявил, что везде есть свои недостатки, в том числе и в западных странах, и в США.
— Кто бы мог подумать, что Америка так вспыхнет, и демократические СМИ сегодня захлебнулись и замолкли. Они не показывают, что происходит. Там в городах уже вошли войска и ввели комендантский час. То же самое и в Западной Европе. Об этом не принято говорить. А у нас они что-то увидели, — заметил президент.
Он призвал людей держать голову на плечах и не вступать ни с кем в драку: «Мы должны решить все мирно. И через некоторое время мы увидим результат. Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли. Прошли те времена. Мы успели укрепиться и создать свое государство. Главная задача — защитить его».
Президент заявил, что в Беларуси никому не будет позволено силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно: «Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда».
Президент призвал не обращать внимания на то, что «нам там подпевают»: «Что-то не то делаем… А если наворовал, так ничего страшного…».
— Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях, — сказал президент.
— Не поддавайтесь на уловки трех-четырех каких-то шарлатанов. Они будут использовать все. И аккумуляторы, и заводы (аккумуляторный завод в Бресте, против которого выступают некоторые граждане. — Прим.), и прочее. Надо — снесем до основания этот ваш «аккумулятор», если только в нем проблема. Но не в нем, я же это понимаю. Ищут, за что зацепить, и вас туда повести. Помните, что этого делать нельзя, — подчеркнул он.
— Мы в своей стране разберемся, как следует. И Брест мне не чужой. Это и мой город, где прошли самые тяжелые годы моей жизни. Вы знаете, что такое армия. Поэтому берегите себя, будьте спокойны, не переживайте. Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное, — резюмировал президент.
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Александр Лукашенко 22 июня в Бресте принял участие в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.
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