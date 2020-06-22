Попытка спасти экономику? Как снижение ставки рефинансирования повлияет на кредитование жилья и что будет дальше

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— Если говорить простым языком, то снижение ставки рефинансирования — это хорошо или плохо? К чему это может привести?

— Когда мы говорим о снижении ставки рефинансирования (далее — СР), нельзя говорить про «хорошо» вообще. Если меняется любая цифра в экономике, будь то СР, зарплата или цена на какие-то товары, то всегда от этого кому-то хорошо, а кому-то не очень. Например, если растет цена, то это плохо покупателям, но хорошо продавцам, а если растет зарплата, то это хорошо для работника, но плохо для работодателя.

Когда мы говорим о СР, очевидно, что, в первую очередь, на нее завязаны ставки по кредитам и депозитам, большинство из которых плавающие. Есть ставки, которые жестко завязаны на СР по определенной формуле (к примеру, СР+%), а есть плавающие ставки, которые жестко по формуле не связаны, но, тем не менее, и те, и другие так или иначе двигаются вслед за СР.

Сейчас СР снизилась на 0,25 п.п. Это приведет к тому, что примерно на такую же величину будут снижены ставки по депозитам и кредитам. Получается, что тот, кто уже взял кредит под плавающую ставку, выигрывает, а тот, кто сберегает свои деньги в рублях, теряет доход. И вот вторых людей достаточно много. Ведь если разобраться, то у нас, в силу неразвитости финансовых рынков, массовых инструментов для сбережений не так уж много: валюта или рублевые депозиты. При этом депозиты в иностранной валюте не рассматриваются, так как ставка по ним предельно мала.

При снижении ставки по депозитам желающих хранить свои деньги в рублях станет меньше — часть рублевых вкладчиков по окончании сроков безотзывных вкладов будут переводить рубли в валюту. Это выльется в повышенный спрос на валюту, что, в свою очередь, приведет к определенному повышению курса иностранной валюты. Но здесь нужно обозначить, что такое скромное снижение ставки не приведет к какому-то существенному повышению курса иностранной валюты.

— Повлияет ли это на решение банков выдавать кредиты вообще и на недвижимость в частности?

— На желание банков выдавать кредиты снижение СР не повлияет никак. Банки оценивают возросшие риски в экономике. В том числе речь идет о рисках людей потерять работу, о снижении доходов населения. Эти риски никак не изменились со снижением СР.

В какие-то былые времена возросший риск кредитования банки могли компенсировать ростом процентных ставок. Но сейчас такого механизма у банков нет. Существует расчетная величина стандартного риска, которая по сути ограничивает ставки по кредитам сверху. То есть, конечно, можно давать кредиты и по большим ставкам, но это банкам сильно не выгодно, потому что на более высокие ставки надо отчислять больше денег для формирования резервов. Это не жесткий запрет, но это экономическая мотивация не давать кредиты по ставкам выше определенного уровня. Поэтому если раньше банки могли бы поднять ставки и продолжить кредитование, то теперь они просто сворачивают кредитование вовсе или отказываются от каких-либо определенных кредитных продуктов. Именно так произошло с кредитованием вторичного рынка недвижимости.

— Можно ли говорить, что снижение СР — это долгожданная помощь экономике? Или, наоборот, речь идет о ее спасении?

— Говоря о снижении ставок, нужно понимать, что в общем случае — это антикризисная мера. Это помощь экономике и тем, кто берет кредиты.

На самом деле, если бы на макроуровне почувствовалось восстановление экономики, то не потребовалось бы никакого экстренного снижения ставок. Потому что такое снижение — это ответ на кризис и на проблемы в экономике.