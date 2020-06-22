Более 70 % белорусов расплачиваются в магазинах бесконтактно

Источник материала: Вороновская газета





Эксперты прогнозируют дальнейший рост бесконтактной оплаты .

По оценкам международных платежных систем, Беларусь занимает третье место в своем регионе по количеству бесконтактных транзакций, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в компании — разработчике мобильных приложений.

Это связано с распространением приложений для оплаты смартфоном и развитием инфраструктуры приема таких карточек. Немаловажную роль в этом играет и эпидемическая обстановка.

— В Европе и России широко распространены международные платежные системы. Там большинство оплат проходит при помощи гаджетов, — рассказал директор компании — разработчика мобильных приложений и веб-сервисов для рынка ритейлеров и банковского сектора Олег Захаров. — В Беларусь также недавно пришли некоторые из них. И несмотря на то, что пока еще возникают определенные трудности (заблокированные операции или отказ магазинов принимать оплату со смартфонов), белорусские банки все активнее предлагают своим клиентам мировые новинки.

Эксперт отмечает, что бесконтактные платежи в свое время тоже переживали период неприятия, а сегодня международные платежные системы показывают, что в месяц в Беларуси бесконтактно проходит более 26 млн операций. Количество бесконтактных расчетов ощутимо выросло в 2019 г. Процесс продолжается и в нынешнем году. Особенно заметно это стало в период пандемии.

— Такие изменения в потребительском поведении могут приобрести постоянный характер, — уверен О. Захаров. — Речь уже не идет о том, чтобы покупатель передавал карту продавцу в руки и набирал ПИН-код на терминале. Максимально бесконтактный шопинг — вот то, что люди хотят сейчас получить.

Статистика свидетельствует, что за прошедший год число безналичных платежей в Беларуси выросло на 24−25 %, причем 50 % транзакций совершены с помощью бесконтактных карт или других бесконтактных технологий.

Во всем мире банки дополняют свои платежные карты бесконтактным функционалом для того, чтобы потребители отказывались от платежей наличными в пользу карт. В настоящее время 20 % платежей в мире, свидетельствует эксперт, совершаются с помощью колец, браслетов, телефонов.

По данным Национального банка, 22 белорусских банка эмитируют бесконтактные карты. Общее их количество — более 7 млн. Бесконтактные платежи с помощью смартфонов постепенно вытесняют пластиковые карты. Также отмечается, что в связи с популярностью данного способа расчетов и эпидемической ситуацией, международные платежные системы увеличили лимит бесконтактных транзакций.

— Беларусь не отстает от мировых трендов и уже сейчас предлагает ритейлу увеличить и закрепить контакт с покупателем через AR-технологии, — резюмировал О. Захаров.

minsknews.by