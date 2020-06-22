Промышленность. Пандемия пришла в Беларусь в апреле

Источник материала: Tut.by

С начала года белорусская промышленность ни в одном месяце не показала результат, сопоставимый с 2019 годом. До апреля было два основных фактора, которые оказывали негативное влияние-нефтяная война с Россией за поставки нефти без премии российским поставщикам и отсутствие новых контрактов с рядом ключевых партнеров, прежде всего, с Китаем, на поставку калийных удобрений. В апреле вопрос с нефтью был закрыт, но в Беларусь пришла волна глобального кризиса, связанного с пандемией, считают эксперты «Кошта ўрада» . Это стало ключевым фактором, который резко ухудшил показатели большинства видов промышленного производства. Отсутствие карантинных мероприятий смягчило силу удара, но преодолеть последствия полностью было невозможно.

Фото: пресс-служба БЕЛАЗа

Краткие итоги апреля

Индекс промышленного производства к апрелю 2019 года — 92,9%, то есть снижение на 7,1%.

Объем промышленного производства в текущих ценах — 8,6 млрд рублей, в апреле 2019 года — 9,5 млрд рублей.

Из 17 видов промышленного производства улучшение индекса промпроизводства к апрелю 2019 года показали 4 вида, ухудшение - 13 видов.

Складские запасы за апрель выросли на 136 млн рублей, до 5,6 млрд рублей

На складах хранится 79% среднемесячного объема производства.

Для некоторых отраслей пандемия — шанс быстрого роста финансовых показателей

В любой кризис существуют отрасли, которые извлекают наибольшую выгоду из ситуации. В случае с инфекционным заболеванием наибольший спрос на себе ощутили производители фармацевтической продукции, средств для гигиены и дезинфекции.

Производство фармацевтической продукции в апреле выросло на 29,2%, виды производимой продукции не раскрываются в докладах Белстата, складские запасы сократились на 14,3 млн рублей и составили 159 млн рублей по состоянию на 1 мая 2020 года.

Среди отдельных видов продукции в апреле можно найти примеры роста производства на порядки.

Изделий текстильных прочих, в состав которых включили лицевые маски, было выпущено в апреле 41 млн штук, а всего с начала года — уже 55 млн штук. Более 60% произведенной продукции пришлось на швейные предприятия столицы, Минской и Могилевской областей. Производство лицевых масок было организовано на таких предприятиях, как «Славянка», «Купалинка», «Милавица» и другие. Производство одноразовых масок было организовано даже на мощностях Гродненской табачной фабрики. По сравнению с апрелем 2019 года производство выросло в 71,6 раза.

Похожая история произошла с одеждой, изготовленной из нетканых материалов, в перечень которой были включены защитные комбинезоны и халаты. Производство защитной одежды для медиков выросло в 260 раз, было произведено более 1 млн единиц продукции за месяц. Такие показатели должны были бы вытянуть швейную промышленность, но этого не произошло. Производство текстильных изделий и одежды сократилось на 9% по сравнению с апрелем 2019 года.

Еще одно направление получило значительный приток заказов — производство антисептиков и защитных дезинфицирующих средств.

За месяц было произведено 1,6 тыс. тонн дезинфицирующих средств и средств стерилизации, что в 15,4 раза выше, чем годом ранее. Кроме того, было произведено еще 612 тонн косметических средств, обладающих дезинфицирующими свойствами. Это в 22,4 раза больше, чем в апреле 2019 года.

Рост спроса на защитную одежду привел к увеличению потребности в нетканых материалах, из которых данную одежду изготавливают. Производство нетканых материалов отреагировало на спрос увеличением выпуска продукции на 57%.

Уверенно чувствовали себя производители промышленной продукции для сельского хозяйства. В отличие от многих отраслей, работа на полях не приостанавливалась, ожидается спрос на недорогие продукты питания в связи с падением доходов населения. По этой причине сельскохозяйственная техника активно производилась и реализовывалась. Производители тракторов увеличили их производство на 44% и изготовили за месяц 2,7 тыс. штук. Производство оборудования для сельского хозяйства выросло на 63%. Вопрос лишь возникает с платежами за продукцию — сельское хозяйство в Беларуси — достаточно проблематичный плательщик.

Одной из мировых тенденций в период пандемии стал рост потребления алкогольных напитков. В Беларуси два крепких напитка, на которые приходится более половины продаж алкоголя в эквиваленте чистого спирта — это водка и коньяк. Если исходить из небольшого прироста складских запасов, то большая часть произведенной продукции была успешно реализована. Производство водки выросло на 15,6%, коньяка — на 23%.

Нерациональный ажиотаж в отношении круп со стороны населения производители данной продукции успешно реализовали посредством увеличения выпуска на 35%. Но у данной продукции есть сроки годности, граждане снизят потребление круп в последующие периоды, поскольку будут использовать ранее купленные запасы.

Кому не повезло

Тех, для кого пандемия стала неблагоприятным фактором, гораздо больше.

Среди отраслей промышленности наибольшее снижение индексов производства продемонстрировали производители электронной и оптической аппаратуры. Причина — снижение спроса на бытовую технику со стороны населения. Падение доходов переориентирует граждан на покупки продовольственных товаров, приобретение техники переносится на более благоприятный период.

Производство холодильников снизилось на 26%, стиральных машин — на 21%, печей микроволновых — в 2,7 раза, электроплит — в 2 раза. Стоит учитывать влияние ситуации с карантином в России — значительный объем производимой техники отправлялся на экспорт в данную страну, торговые центры в крупных городах России были закрыты.

Кроме бытовой техники пострадали и производители иных непродовольственных товаров для населения. Сокращение числа контактов граждан привело к снижению спроса на одежду и обувь — производства сократилось на 40−60%.

Очевидно, что туристический сезон 2020 года будет иметь ярко выраженный локальный характер, значит нет особой необходимости в приобретении сумок для отпуска. Производство сумок сократилось в 2,6 раза.

Среди продукции, предназначенной для промышленного потребления, наиболее сильно пострадали производители карьерных самосвалов, основной производитель данной техники в Беларуси — «БелАЗ». Производство в апреле снизилось практически в 3 раза по сравнению с апрелем 2019 года, произведено было 29 штук данной техники, складские запасы по данной продукции не публикуются. Данная техника нужна для горнодобывающих компаний, на инвестиционные планы потребителей техники могла повлиять ситуация на нефтяном рынке и падение цен на нефть.

«Белшина» как ключевой производитель шин в Беларуси, ощутила на себе снижение спроса со стороны автомобильных производителей. Основной рынок сбыта — Россия, продажи в апреле новых легковых автомобилей в России сократились более чем на 70%. В апреле производство шин для легковых автомобилей сократилось на 47%, для грузовых автомобилей и автобусов — на 54%, выпуск шин для сельскохозяйственной техники практически не пострадал.

Складские запасы как способ корректировки производственных показателей

В условиях кризиса большинство предприятий приходит к необходимости корректировки своей производственной программы с целью балансировки спроса и предложения на продукцию. Однако в стране со значительной долей государственной собственности рыночные стимулы не всегда работают. Предприятия продолжают производить продукцию, которая в последующем попадает на склад, но при этом индексы производства показывают отсутствие кризиса либо скрывают его размеры. И такие примеры были в белорусской промышленности в апреле 2020 года.

В апреле белорусские производители ювелирных изделий произвели продукции на 5,6 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 25,4% меньше по сравнению с апрелем 2019 года. Однако при этом складские запасы за месяц увеличились на 4,4 млн рублей. Почти 80% произведенной продукции отправлено на склад. Если бы производители удовлетворяли только имеющийся спрос на продукцию и не производили на склад, то индекс промышленного производства составил бы 16%.

Белорусская деревообработка, в модернизацию которой было инвестировано более 1 млрд долларов, в апреле произвела 157 тыс. условных кубометров плит ДСП, что близко к значениям апреля 2019 года. При этом 36% произведенной продукции отправилось на склад. Без работы на склад индекс промпроизводства составил бы 63,9%.

Стекло листовое было произведено в количестве 1,8 млн м2, или почти в 2 раза меньше, чем год назад. Но даже при таком падении производства 15% произведенной продукции ушло на склад.

Это не единичные примеры, промышленность не всегда успевает за быстрым изменением спроса, однако для предприятий подобная работа означает вымывание оборотных средств, необходимость поиска кредитных ресурсов для продолжения деятельности и дополнительные затраты на хранение и поддержание в товарном виде продукции, отправленной на склады.

Выводы: кризис по-разному отразился на различных видах промышленного производства, количество пострадавших предприятий значительно превышает число тех, спрос на продукцию которых в условиях пандемии вырос либо остался неизменным, для некоторых предприятий резкое снижение спроса может привести к временной остановке либо к простоям. Сохранение видимости производства посредством работы на склад — неудачный вариант развития событий с последующим ухудшением финансового положения предприятия.

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