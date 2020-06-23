Лукашенко рассказал, как тренер его хоккейной команды стал совладельцем завода АКБ в Бресте

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил гендиректору хоккейного минского «Динамо» и тренеру команды президента Дмитрию Баскову стать совладельцем аккумуляторного завода под Брестом. Это следует из разговора президента с противниками запуска скандально известного завода.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В мае аккумуляторный завод под Брестом был выведен из-под контроля группы компаний 1AK-GROUP Виктора Лемешевского, к которому силовики предъявили претензии. Новыми хозяевами стали бизнесмен Сергей Каганович (ему принадлежит 85% завода) и гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко Дмитрий Басков (15%). Оба являются членами совета директоров БСБ Банка и увлекаются хоккеем.

Лукашенко уверил, что новые хозяева с ним «в хоккей не играют».

— То, что Басков там является тренером команды — так вы же не знаете, как Басков туда попал. Он пришел с этим человеком… Когда-то в Испании живет или жил, вот сейчас пандемия выкинула оттуда. «Хочу заводы». Господь с тобой. 26 миллионов убытков, не начав работать. Зачем? Я говорю: не понимаю зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него. Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы, — сказал президент (цитата по СТВ ).

Ранее Александр Лукашенко пообещал противникам аккумуляторного завода провести после президентских выборов местный референдум по вопросу проблемного предприятия.

— Как народ решит, так и будет. Скорее всего, наверное, если хозяева не объяснят, что происходит там, [люди выскажутся] за то, чтобы его куда-то перенести. Очень трудно в Беларуси будет куда-то перенести этот завод. Скорее всего, его надо будет закрывать, — сказал Лукашенко.