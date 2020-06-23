«Мы разделяем их позицию быть услышанными». Бизнес-школы бесплатно обучат потерпевших от репрессий

Источник материала: Tut.by

Политические события в Беларуси в ходе предвыборной кампании приняли неожиданный оборот. В какой-то момент ранее аполитичное общество стало открыто высказывать свое недовольство, что приводит к задержаниям и даже арестам. Правозащитники пытаются помогать людям в правовом поле, немало людей оказывает согражданам моральную поддержку в социальных сетях, кто-то бесплатно предлагает свои услуги. Например, две столичные бизнес-школы предлагают бесплатное обучение тем, кто в результате своей гражданской активности потерял работу. И не только им.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Политологи называют это лето для Беларуси непривычно политизированным. С 18 по 20 июня в разных городах люди участвовали в мирных акциях солидарности, в которые каждый из присутствующих вносил свой смысл. Одни — поддержку задержанных ранее участников избирательной кампании, другие — недовольство отдельными явлениями в стране.

Правоохранительные органы назвали спонтанные акции нарушающими правопорядок, и только за вечер 19 июня и ночь 20 июня было составлено более 270 административных протоколов на тех, кто предположительно присутствовал на этих акциях. Но накал в обществе стал разгораться задолго до этих событий, когда жители разных городов стали сообщать о давлении, увольнениях и повышенном внимании к их семьям со стороны государственных структур в связи с гражданской позицией самих людей или их близких.

В ответ на происходящие события пользователи социальных сетей стали активно поддерживать одну из оппонирующих сторон. А кто-то решил оказать людям с близкой ему позицией реальную поддержку. Один из таких людей Дмитрий Черноморец, CEO компании Humathèq и директор по развитию международной группы компаний Apply Logistic Group. В воскресенье вечером он опубликовал в Facebook анонс бесплатных обучающих курсов в его бизнес-школе тем, «кто потерял работу или попал в СИЗО, а также стал жертвой насилия, защищая свою гражданскую позицию, отказался выполнять антигражданские приказы».

«Мы разделяем гражданскую позицию вышедших на улицы людей»

Дмитрий Черноморец объяснил TUT.BY, что это был эмоциональный порыв, который позже перерос в рациональный. В понедельник он обсудил свое предложение в компании: «Я не мог принять это решение единолично, потому что у нас в компании есть договоренность по системе принятия решений». После того, как его предложение разделили коллеги и партнеры по бизнесу, на страницах обеих компаний в социальных сетях появились официальные посты, в которых эта позиция обозначена как корпоративная. Там же указаны контакты, по которым те, кто подпадает под названные категории, могут обратиться, чтобы «получить это благо».

— Это наш шаг солидарности, в котором мы хотим помочь тем, кто пострадал, высказывая свою гражданскую позицию, потому что тем самым они высказывали и нашу гражданскую позицию. Я считаю, что не помочь этим людям при наличии такой возможности — это приобщиться к той вероломности, которая происходит по отношению к ним, — комментирует собеседник.

Бизнесмен говорит, что предложение не носит политического характера.

— Наш бизнес никак не связан с политикой. Мы занимаемся разработкой новых продуктов. К нам обращаются компании, и мы помогаем им находить идеи, помогаем с промышленным дизайном, инжинирингом, выводом продуктов на рынок. Как видите, ничего из нашей деятельности не имеет к политике никакого отношения. Но процессы, которые происходят сейчас, на мой взгляд, не могут оставить равнодушным вообще никого. Также наша поддержка — это не маркетинг, а наша гражданская позиция, — объясняет он.

Сразу после публикации автору поста стали писать люди, которых коснулись происходящие события, и те, кто просто хотел благодарить его за предложение поддержки.

«Если бы людей услышали, не было бы массовых акций»

Дмитрий Черноморец подчеркивает, что не симпатизирует массовым манифестациям, как и любым проявлениям насилия. Но он понимает, что люди доступными им способами пытаются достучаться до тех, кто, по их мнению, их не слышит. А также считает неприкасаемым право граждан на выражение своей гражданской позиции, называя мирные акции, прошедшие в конце предыдущей недели, интеллигентной попыткой быть услышанными. Толчком для оказания поддержки стало несогласие с тем, что за выражение своих взглядов людей задерживают, увольняют или каким-то образом запугивают.

Фото: страница Дмитрия Черноморца в Facebook

— Люди хотят жить в цивилизованной стране, быть богатыми, быть защищенными, безопасно ходить по улицам, где их не будут похищать. Я узнаю новости из интернета. Да, журналисты могут спекулировать в тексте, но по фотографиям видно, что это [ задержания людьми в штатском и применение силы] насилие и похищение. И это то, что не соответствует признакам цивилизации XXI века, — говорит собеседник.

А дальше высказывает позицию о том, что представители власти могли бы избежать политического накала.

— У каждого человека, гражданина страны есть набор прав, которые определены в том числе Конституцией, связанных с волеизъявлением, высказыванием своей гражданской позиции. На мой взгляд, если бы она была услышана через цивилизованные каналы коммуникации, то никаких митингов, публичных выступлений, цепей солидарности не было бы, — говорит бизнесмен. — Я сам веду курс по переговорам и закупкам, долгое время работал директором по логистике в нескольких компаниях и вел переговоры с поставщиками. Поверьте, я знаю, что такое коммуникация, доведение информации, что такое слышать и слушать, что значит прибегать к другим способам донесения информации, если твой оппонент тебя не слышит или намеренно делает все, чтобы не слушать.

«Я не помогал бы делать что-то противозаконное»

Самого Черноморца не оставили равнодушным происходящие события, которые идут вразрез с его системой ценностей. Например, возмутило не совсем корректное, по его словам, высказывание в адрес врачей. Он вспоминает, что сам когда-то хотел стать медиком, но оценив перспективы заработка, отказался от своей мечты. Также ему были неприятны комментарии главы государства относительно женщин на посту президента.

— Давайте посмотрим на Эстонию, Данию, Финляндию (в первом случае женщина является президентом, а во втором и третьем — премьер-министром — Прим. ред.). Страны плохо управляются? Там ниже уровень жизни? — комментирует руководитель Humathèq. — У меня в компании руководителями являются женщины. И могу сказать, что они классно делают свою работу, поэтому, когда были высказаны такие вещи, я принял это и на свой счет в том числе.

Глава бизнес-школы говорит, что своей поддержкой он не призывает людей выходить на улицы, никак не нарушает закон, а всего лишь помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации.

— Я точно не буду помогать делать то, что является противозаконным. Но мы видим, как работает система, и когда люди просто идут по улице, а их хватают, мы понимаем, что каждому из нас может прилететь, независимо от того, помогаешь ты или нет. Я скажу, что есть страх [за возможные последствия]. Но страх — это защитный эффект интеллекта, поэтому невозможно его не испытывать. Мне в данной ситуации комфортней помогать, нежели стоять в стороне и делать вид, что ничего не происходит, — говорит Дмитрий Черноморец.