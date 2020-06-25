В СИЗО КГБ стали пускать адвокатов, в том числе к Бабарико. Там есть проблема с питьевой водой

Источник материала: Tut.by

В СИЗО КГБ 25 июня стали пускать адвокатов для встречи с их подзащитными. Защитник Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил TUT.BY, что смог посетить своего клиента. Выяснилось, что в СИЗО, как и в некоторых районах Минска, есть проблемы с питьевой водой .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— К свиданиям со своими клиентами были допущены трое адвокатов, в числе которых был я. В качестве обязательных требований были наличие маски и перчаток. В остальном — обычный порядок. До сегодняшнего дня я ежедневно с понедельника подавал жалобы в Генеральную прокуратуру , всего подал три жалобы, вопрос получил определенный резонанс в СМИ, теперь мы видим прогресс в вопросе посещений. Это очень важно не только по делу Виктора Бабарико, но и для всех других людей в СИЗО, ведь они теперь имеют возможность получать юридическую помощь, и так же это важно для всех моих коллег-адвокатов, потому что они же выполняют свою работу по защите. Завтра в стране — День адвокатуры, и я очень рад, что этот день состоится в ключе того, что мы сделали важный шаг для улучшения условий оказания юридической помощи. Это конституционное право, оно крайне значимо, — сказал Дмитрий Лаевский.

По словам адвоката, Виктор Бабарико чувствует себя нормально, у него есть спальное место. Правда, он все еще не получает никаких писем, хотя, по информации защитников, такие письма ему люди пишут.

— Защита, пользуясь случаем, выражает надежду на то, что письма ему начнут вручать, поскольку он имеет право на переписку, — сказал Лаевский.

Адвокат также обозначил, что в СИЗО КГБ по тем же причинам, по которым в разных районах Минска сейчас из кранов идет вода, непригодная для питья, есть проблема с питьевой водой.

— У Виктора Дмитриевича мало питьевой воды, и купить ее он не может, поскольку поступивший ему денежный перевод по какой-то причине пока нельзя использовать. Мы искренне надеемся, что администрация изолятора сможет обеспечить наличие необходимого количества питьевой воды для всех, включая Виктора Дмитриевича, — сказал адвокат.

Кроме того, как сообщил штаб Виктора Бабарико, сегодня в его доме в деревне Мочаны сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля провели повторный обыск.