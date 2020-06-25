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В СИЗО КГБ стали пускать адвокатов, в том числе к Бабарико. Там есть проблема с питьевой водой
25.06.2020 20:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В СИЗО КГБ 25 июня стали пускать адвокатов для встречи с их подзащитными. Защитник Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил TUT.BY, что смог посетить своего клиента. Выяснилось, что в СИЗО, как и в некоторых районах Минска, есть
— К свиданиям со своими клиентами были допущены трое адвокатов, в числе которых был я. В качестве обязательных требований были наличие маски и перчаток. В остальном — обычный порядок. До сегодняшнего дня я ежедневно с понедельника
По словам адвоката, Виктор Бабарико чувствует себя нормально, у него есть спальное место. Правда, он все еще не получает никаких писем, хотя, по информации защитников, такие письма ему люди пишут.
— Защита, пользуясь случаем, выражает надежду на то, что письма ему начнут вручать, поскольку он имеет право на переписку, — сказал Лаевский.
Адвокат также обозначил, что в СИЗО КГБ по тем же причинам, по которым в разных районах Минска сейчас из кранов идет вода, непригодная для питья, есть проблема с питьевой водой.
— У Виктора Дмитриевича мало питьевой воды, и купить ее он не может, поскольку поступивший ему денежный перевод по какой-то причине пока нельзя использовать. Мы искренне надеемся, что администрация изолятора сможет обеспечить наличие необходимого количества питьевой воды для всех, включая Виктора Дмитриевича, — сказал адвокат.
Кроме того, как сообщил штаб Виктора Бабарико, сегодня в его доме в деревне Мочаны сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля провели повторный обыск.
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До сегодняшнего дня в СИЗО КГБ не пускали адвокатов, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию.
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