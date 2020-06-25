Уловки и обман в сфере натяжных потолков

Все методы, о которых мы расскажем, нельзя назвать обманом чистой воды. Часть из них – своеобразные маркетинговые ходы, возможные благодаря некомпетентности, невнимательности и легкомысленному отношению покупателей к совершению сделки.

Заниженная стоимость

Популярный прием – неполная информация о цене услуги. В рекламном предложении указана только стоимость пленки, при этом менеджер «забывает» упомянуть о монтажном профиле, крепежных элементах и стоимости работ. Окончательная цена, естественно, будет выше заявленной.

Совет: прежде чем подписать договор, уточняйте полную стоимость.

Скидка на второй потолок

Комбинация схожа: компания предлагает бонус: бесплатный потолок в ванную комнату. В реальности же, вам предлагают бесплатный материал для потолка, при этом стоимость элементов каркаса и оплату работ по монтажу никто не отменяет. Цена полотна составляет лишь 15% стоимости готовой конструкции.

Совет: посчитайте реальную экономию, зачастую заказ со «скидкой» оказывается дороже стандартного набора услуг.

Лидогенерация

Бывает, что реклама озвучивает расценки на работы и материалы, но игнорирует детали, например: цену профиля или плинтуса. Этот прием называется лидогенерацией. Суть в том, чтобы заинтересовать клиента, заставить его позвонить для уточнения. В дальнейшем, менеджеры будут постоянно вам названивать, предлагая свои услуги.

Совет: сообщите надоедливым консультантам, что вы уже наняли специалистов.

Собственный бренд

Фирмы регистрируют торговые марки, и предлагают, под этой вывеской, низкокачественные материалы. Цена такого натяжного потолка серьезно завышена, за счет мнимой элитарности. Кроме регистрации бренда мошенники используют оформление сертификатов. С 2010 года обязательная сертификация не требуется, поэтому не стоит обращать внимание на свежие сертификаты.

Совет: попросите у продавца ссылку на официальный сайт производителя полотен.

Подмена материала

Это уже не маркетинг, а прямой обман. Под видом европейских полотен применяются дешевые аналоги. Качество может быть и неплохим, но цена материала из Европы – это совсем другие цифры. На натяжных полотнах, как правило, отсутствует маркировка, поэтому обнаружить подлог практически невозможно.

Совет: если в ассортименте организации полностью отсутствуют китайские пленки – это тревожный сигнал.

«Бельгийские» полотна

Не так давно, в Беларуси стала популярной марка «POLYPLAST», предлагающая полотна, шире стандартных и хорошего качества. Сегодня производственные площадки компании перемещены в Китай, что непременно отразилось на качестве изготовления.

Совет: не верьте сказкам о европейских производителях. Сейчас специалисты настоятельно не рекомендуют покупать потолки POLYPLAST. Если организация врет о стране-производителе – нет никакой гарантии, что она честна в других моментах.

Штапик – это несерьезно

Многие установщики пропагандируют гарпун, утверждая, что это единственно верная и действительно европейская технология монтажа. Это ложь. Решающее значение здесь имеет квалификация и опыт мастеров, а не способ крепления.

Совет: не экономьте на мелочах – в итоге выйдет дороже.

Китайские пленки – это всегда плохое качество и низкая цена

Китайские – не значит дешевые, кроме того, их качество нередко выше, чем у европейских конкурентов. Не так давно китайская продукция действительно была низкосортной и недорогой, но сейчас ситуация поменялась. Европейские производители, не выдерживающие конкуренции, намеренно распространяют ложную информацию о качестве китайских пленок и их вреде для здоровья.

Совет: рынок республики предлагает достаточно качественной продукции из КНР. Гораздо большим злом являются компании, которые изготавливают и продают шовные полотна.





Компания исчезает после получения задатка

Махровое жульничество. Аферисты предлагают заключить договор, дают документы для ознакомления. После внесения предоплаты всякая активность прекращается. Можно пострадать, даже имея кассовый чек. Конечно, в этом случае вы сможете обратиться в суд, но, сколько продлится тяжба? При этом возврат денег вовсе не гарантирован.

Совет: Никаких авансов, сотрудничайте только с фирмами, берущими оплату по факту.

Согласовывайте все детали: сроки, стоимость и гарантии. Заключайте официальный договор и оплачивайте услуги только после проверки качества работ. Помните: предлагать скидки и акции могут себе позволить только надежные, крупные компании.