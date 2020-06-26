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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 1 миллион 120 тысяч тонн трав. В Беларуси завершается первый укос трав Сельхозорганизации Беларуси завершают первый укос трав. Раньше всех справились аграрии Брестской, Гродненской и Минской областей. Обильному урожаю способствует...

Сельхозорганизации Беларуси завершают первый укос трав. Раньше всех справились аграрии Брестской, Гродненской и Минской областей. Обильному урожаю способствует и погода - благодаря чередованию солнечных дней с дождями травы быстро наливаются соком. Совокупный объем кормозаготовки на сегодня превысил 1 миллион 120 тысяч тонн трав, среди которых одни из самых востребованных люцерна, райграс, тимофеевка. Именно в таком составе формируются и полимерные рулоны - один из популярных способов консервации кормов. В таком виде они могут храниться в хозяйствах более года, не теряя питательных свойств.Отметим, что по итогам всех укосов, а их за сезон может быть 5, аграрии всей страны планируют получить более 9 миллионов тонн травяных кормов.