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1 миллион 120 тысяч тонн трав. В Беларуси завершается первый укос трав
26.06.2020 12:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСельхозорганизации Беларуси завершают первый укос трав. Раньше всех справились аграрии Брестской, Гродненской и Минской областей. Обильному урожаю способствует и погода - благодаря чередованию солнечных дней с дождями травы быстро наливаются соком. Совокупный объем кормозаготовки на сегодня превысил 1 миллион 120 тысяч тонн трав, среди которых одни из самых востребованных люцерна, райграс, тимофеевка. Именно в таком составе формируются и полимерные рулоны - один из популярных способов консервации кормов. В таком виде они могут храниться в хозяйствах более года, не теряя питательных свойств.
Сергей Ржеутский, главный агроном агрокомбината "Ждановичи": "Один рулон - 700-800 килограммов, там создаются анаэробные условия. То есть без доступа кислорода, чтобы не развивались плесневые грибы. Также масса провяливается до 55 % влажности. Там еще должны происходить различные процессы: консервация, бактерии должны работать. И через месяц его уже можно будет потреблять в пищу КРС".
Отметим, что по итогам всех укосов, а их за сезон может быть 5, аграрии всей страны планируют получить более 9 миллионов тонн травяных кормов.
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Сельхозорганизации Беларуси завершают первый укос трав. Раньше всех справились аграрии Брестской, Гродненской и Минской областей. Обильному урожаю способствует...
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